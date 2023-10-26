Расследователи заявили о российском паспорте жены замглавы Нацполиции — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Расследователи заявили о российском паспорте жены замглавы Нацполиции — видео

Дмитрий Тишлек
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Источник:  Bihus.Info

Как удалось узнать журналистам Bihus.Info, супруга замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека до сих пор остается гражданкой РФ. Более того, сообщается, что Тишлек пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главы ростовской криминальной группировки.

Что связывает заместителя главы Нацполиции с Россией

Расследователи обращают внимание на то, что семья жены Александры Балакай примерно 20 лет назад переехала в Ростовскую область РФ и получила российское гражданство.

По состоянию на лето 2023 года она до сих пор не избавилась от паспорта страны-агрессорки.

Теща Тишлека, Мария Балакай, до полномасштабного вторжения посещала Тишлеков в Украине. Летом 2018 года на нее была оформлена двухкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве. Сразу после этого она выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью ей и вернулась в Россию.

Кроме того, сообщается, что 4 года назад Тишлек бесплатно проживал в квартире на 140 кв. в элитном ЖК "Французский квартал" в центре города, принадлежавшей Юрию Голику, которого больше знают как идеолога проекта "Большая стройка".

По данным Bihus.Info, сейчас из квартиры Голика Тишлек уже уехал. В сентябре-октябре этого года был неоднократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. В частности, в доме на 300 кв.м., записанном на женщину по имени Наталья Нечепоренко (в документах звучит именно так – "Наталья").

Связи с российским криминалитетом

Как сообщают расследователи, весной прошлого года Тишлек выезжал за границу на автомобиле мужа Натальи Нечепоренко, Виталия, а весной этого года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности.

Следует обратить внимание на то, что у Виталия Нечепоренко есть доля, а именно 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин, он же Андрей Иманали, он же "Полузверь" – ростовский криминальный авторитет, который имеет очень давние и очень сложные отношения с полицией.

Иманали прославился в начале 00-х – как один из лидеров ростовского "ОПГ "Сельмаш". Тогда его объявили в розыск, сначала федеральный, а затем и международный, по подозрению в похищении людей. Нашли в Киеве и выдворили обратно в Россию, где Иманали таки приговорили к 7 годам заключения.

Тишлек продолжает отрицать данные, обнародованные командой Bihus.Info.

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