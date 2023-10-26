Расследователи заявили о российском паспорте жены замглавы Нацполиции — видео

Как удалось узнать журналистам Bihus.Info, супруга замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека до сих пор остается гражданкой РФ. Более того, сообщается, что Тишлек пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главы ростовской криминальной группировки.
Что связывает заместителя главы Нацполиции с Россией
Расследователи обращают внимание на то, что семья жены Александры Балакай примерно 20 лет назад переехала в Ростовскую область РФ и получила российское гражданство.
По состоянию на лето 2023 года она до сих пор не избавилась от паспорта страны-агрессорки.
Кроме того, сообщается, что 4 года назад Тишлек бесплатно проживал в квартире на 140 кв. в элитном ЖК "Французский квартал" в центре города, принадлежавшей Юрию Голику, которого больше знают как идеолога проекта "Большая стройка".
Связи с российским криминалитетом
Как сообщают расследователи, весной прошлого года Тишлек выезжал за границу на автомобиле мужа Натальи Нечепоренко, Виталия, а весной этого года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности.
Следует обратить внимание на то, что у Виталия Нечепоренко есть доля, а именно 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин, он же Андрей Иманали, он же "Полузверь" – ростовский криминальный авторитет, который имеет очень давние и очень сложные отношения с полицией.
Тишлек продолжает отрицать данные, обнародованные командой Bihus.Info.
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