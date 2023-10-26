Як вдалося дізнатися журналістам Bihus.Info, дружина замглави Нацполіції Дмитра Тишлека досі залишається громадянкою РФ. Ба більше, повідомляється, що Тишлек користується нерухомістю та автівкою родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування.

Що пов’язує заступника очільника Нацполіції з Росією

Розслідувачі звертають увагу на те, що родина дружини, Олександри Балакай, приблизно 20 років тому переїхала до Ростовської області РФ й отримала російське громадянство.

Станом на літо 2023 року вона досі не позбулася паспорта країни-агресорки.

Теща Тишлека, Марія Балакай, до повномасштабного вторгнення відвідувала Тишлеків в Україні. Влітку 2018 на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК "Новопечерські Липки" в Києві.Одразу після цього вона виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй та повернулася до Росії. Поширити

Окрім того, наголошується, що 4 роки тому Тишлек безплатно проживав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК "Французький квартал" у центрі міста, яка належала Юрію Голику, якого більше знають як ідеолога проєкту "Велике будівництво".

За даними Bihus.Info, наразі з квартири Голика Тишлек уже з’їхав. Натомість у вересні-жовтні цього року був неодноразово помічений в одному із елітних котеджних містечок під Києвом. Зокрема, у будинку на 300 кв.м., записаному на жінку на ім’я Наталья Нечепоренко (в документах звучить саме так – "Наталья"). Поширити

Зв’язки з російським криміналітетом

Як повідомляють розслідувачі, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки виписували на Тишлека довіреності.

Варто звернути увагу на те, що у Віталія Нечепоренка є частка, а саме 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі, він же "Полузвєрь" – ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і дуже складні стосунки з поліцією.

Іманалі прославився на початку 00-х – як один із лідерів ростовського "ОПГ "Сельмаш". Тоді його оголосили в розшук, спочатку федеральний, а потім і міжнародний, за підозрою у викраденні людей. Знайшли у Києві і видворили назад до Росії, де Іманалі таки засудили до 7 років ув’язнення. Поширити

Тишлек продовжує заперечувати дані, які оприлюднила команда Bihus.Info.