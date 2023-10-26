Як вдалося дізнатися журналістам Bihus.Info, дружина замглави Нацполіції Дмитра Тишлека досі залишається громадянкою РФ. Ба більше, повідомляється, що Тишлек користується нерухомістю та автівкою родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування.
Що пов’язує заступника очільника Нацполіції з Росією
Розслідувачі звертають увагу на те, що родина дружини, Олександри Балакай, приблизно 20 років тому переїхала до Ростовської області РФ й отримала російське громадянство.
Станом на літо 2023 року вона досі не позбулася паспорта країни-агресорки.
Окрім того, наголошується, що 4 роки тому Тишлек безплатно проживав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК "Французький квартал" у центрі міста, яка належала Юрію Голику, якого більше знають як ідеолога проєкту "Велике будівництво".
Зв’язки з російським криміналітетом
Як повідомляють розслідувачі, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки виписували на Тишлека довіреності.
Варто звернути увагу на те, що у Віталія Нечепоренка є частка, а саме 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі, він же "Полузвєрь" – ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і дуже складні стосунки з поліцією.
Тишлек продовжує заперечувати дані, які оприлюднила команда Bihus.Info.
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