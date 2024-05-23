Україна повернула 13 дітей з ТОТ та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 13 дітей з ТОТ та РФ

Дмитро Лубінець
Діти

Сімох із дітей повернули з тимчасово окупованих територій, шістьох — у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

13 українських дітей повернулися на Батьківщину

Україні вдалося повернути ще 13 дітей з окупованих територій та Росії.

Про це повідомив 23 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини, Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти… Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось — батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Омбудсмен розповів, що над поверненням дітей працювали його офіс спільно з іншими державними органами та за посередництва Держави Катар. Він також подякував ЮНІСЕФ за підтримку програм реабілітації дітей.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тис дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць викрадених з України, «сотні тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів — насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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