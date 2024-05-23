Україна повернула 13 дітей з ТОТ та РФ

13 українських дітей повернулися на Батьківщину

Україні вдалося повернути ще 13 дітей з окупованих територій та Росії.

Про це повідомив 23 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини, Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти… Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось — батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Омбудсмен розповів, що над поверненням дітей працювали його офіс спільно з іншими державними органами та за посередництва Держави Катар. Він також подякував ЮНІСЕФ за підтримку програм реабілітації дітей. Поширити

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тис дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць викрадених з України, «сотні тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів — насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.