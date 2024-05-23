Украина вернула 13 детей с временно оккупированных территорий и России
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 13 детей с временно оккупированных территорий и России

Дмитрий Лубинец
Дети
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Семь детей вернули с временно оккупированных территорий, шестерых — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

13 украинских детей вернулись на Родину

Украине удалось вернуть еще 13 детей с оккупированных территорий и России.

Об этом сообщил 23 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты… Кто-то из возвращенных ныне детей потерял родителей, кого-то — родители хотели вернуть своими силами, однако этого не дала сделать РФ, кто-то — мечтал, что уедет к родным. И эта мечта сбылась.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Омбудсмен рассказал, что над возвращением детей работали его офис совместно с другими государственными органами и при посредничестве Государства Катар. Он также поблагодарил ЮНИСЕФ за поддержку программ реабилитации детей.

По официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали около 20 тыс детей. Это только те случаи, которые удалось официально зафиксировать. Украинские правозащитники настаивают, что детей, силой похищенных из Украины, «сотни тысяч».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и Львово-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений — насильственных депортаций и перемещении населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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