Система фільтрації в московському аеропорту «Шереметьєво» лише цього року призвела до смерті чотирьох громадян України, які не витримали довгого очікування в чергах.

Українцям доводиться стояти в чергах аеропорту «Шереметьєво» від 15 до 27 годин

Про це повідомила Східна правозахисна група.

У російському аеропорту «Шереметьєво» у 2024 році померло вже четверо громадян України. За повідомленнями місцевих джерел, через незручне розташування фільтраційного центру для громадян України утворюються черги, в яких доводиться стояти від 15 до 27 годин в залежності від рейсу, де є громадяни України — йдеться в повідомленні. Поширити

Як виявляється, практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію.

Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку.

Армія РФ посилює захист залізниць на окупованих територіях України

Російська армія посилює захист на залізницях тимчасово окупованого півдня України через постійні диверсії партизанів.

Вздовж залізничних шляхів на тимчасово окупованій території півдня України окупанти активно встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження.

Крім цього, на станціях запроваджено посилений режим несення служби.

Також загарбники перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги. Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників.

На станціях запровадили посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів.

Перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги.