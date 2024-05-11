Польща почала будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю

Що відомо про посилення оборони Польщі

Як повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією.

Ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу.

Туск не уточнив, які саме роботи ведуться, але зауважив, що ЄС може долучитися до фінансування.

Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться — і я знаю, що ми цього досягнемо — інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону, — наголосив Туск. Поширити

Польща також посилить військову присутність у воєводствах, що межують із Росією і Білоруссю.

Зміцнення кордонів Польщі та Литви

Генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ та колишній заступник міністра національної оборони Польщі, в інтерв'ю Delfi заявив, що вважає конфлікт Росії з НАТО малоймовірним, однак Польща та Литва мають зробити певні речі вже зараз.

Він розповів, що досвід війни РФ проти України показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні.

Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час зміцнення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно. Я переконаний, що і Литва, і Польща мають розпочати будівництво потужних укріплень. І ховати це не треба, — зазначив Генерал Вальдемар Скшипчак. Поширити

Він додав, що в Олександр Лукашенко і Володимир Путін повинні знати, що якщо вони вирішать розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв з їхнього боку.