Польша начала строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Что известно об усилении обороны Польши

Как сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, Польша приступила к интенсивным работам над современной фортификацией.

Эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.

Туск не уточнил, какие работы ведутся, но отметил, что ЕС может присоединиться к финансированию.

Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется — и я знаю, что мы этого добьемся — инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы, — подчеркнул Туск. Поделиться

Польша также усилит военное присутствие в соседних воеводствах с Россией и Беларусью.

Укрепление границ Польши и Литвы

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши, в интервью Delfi заявил, что считает конфликт России с НАТО маловероятным, однако Польша и Литва должны сделать определенные вещи уже сейчас.

Он рассказал, что опыт войны РФ против Украины показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны.

Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепление на приграничных территориях строить может быть уже поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны приступить к строительству мощных укреплений. И прятать это не надо, — отметил Генерал Вальдемар Скшипчак. Поделиться

Он добавил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин должны знать, что если они решат начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв с их стороны.