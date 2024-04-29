Польша и Литва должны минировать границы с РФ и Беларусью уже сейчас — польский генерал

По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, Польша и Литва должны уже сейчас строить оборонные укрепления и минировать границы с РФ и Беларусью.
Укрепление границ Польши и Литвы
Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши, в интервью Delfi заявил, что считает конфликт России с НАТО маловероятным, однако Польша и Литва должны сделать определенные вещи уже сейчас.
Он рассказал, что опыт войны РФ против Украины показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны.
Он добавил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин должны знать, что если они решат начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв с их стороны.
Возможна ли война между НАТО и РФ
В то же время Скшипчак не видит угрозы полномасштабной войны в Европе, пока идет война в Украине.
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