Польша и Литва должны минировать границы с РФ и Беларусью уже сейчас — польский генерал

По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, Польша и Литва должны уже сейчас строить оборонные укрепления и минировать границы с РФ и Беларусью.

Укрепление границ Польши и Литвы

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши, в интервью Delfi заявил, что считает конфликт России с НАТО маловероятным, однако Польша и Литва должны сделать определенные вещи уже сейчас.

Он рассказал, что опыт войны РФ против Украины показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны.

Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепление на приграничных территориях строить может быть уже поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны приступить к строительству мощных укреплений. И прятать это не надо. Вальдемар Скшипчак Бывший командующий сухопутными войсками Польши

Он добавил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин должны знать, что если они решат начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв с их стороны.

Возможна ли война между НАТО и РФ

В то же время Скшипчак не видит угрозы полномасштабной войны в Европе, пока идет война в Украине.