Польща і Литва повинні мінувати кордони з РФ і Білоруссю вже зараз — польський генерал
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Польща і Литва повинні мінувати кордони з РФ і Білоруссю вже зараз — польський генерал

Міна
Джерело:  Delfi

На думку польського генерала Вальдемара Скшипчака, Польща та Литва мають вже зараз будувати оборонні укріплення та мінувати кордони з РФ та Білоруссю.

Зміцнення кордонів Польщі та Литви

Генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ та колишній заступник міністра національної оборони Польщі, в інтерв'ю Delfi заявив, що вважає конфлікт Росії з НАТО малоймовірним, однак Польща та Литва мають зробити певні речі вже зараз.

Він розповів, що досвід війни РФ проти України показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні.

Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час зміцнення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно. Я переконаний, що і Литва, і Польща мають розпочати будівництво потужних укріплень. І ховати це не треба.

Вальдемар Скшипчак

Вальдемар Скшипчак

Колишній командувач сухопутних військ Польщі

Він додав, що в Олександр Лукашенко і Володимир Путін повинні знати, що якщо вони вирішать розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв з їхнього боку.

Чи можлива війна між НАТО та РФ

Водночас Скшипчак не бачить загрози повномасштабної війни в Європі, поки триває війна в Україні

У росіян немає потенціалу, щоб розпочати цю війну. Однак нам потрібно готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів. Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться, — сказав генерал.

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