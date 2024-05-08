По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Польша в случае соответствующего решения могла бы закрыть часть воздушного пространства над Украиной на фоне постоянных ракетных и дроновых атак со стороны преступной армии РФ.

Как Украине поможет закрытие Польшей части воздушного пространства

Евлаш подчеркнул, что в настоящее время у Польши есть все необходимые средства для закрытия воздушного пространства над западной частью Украины от атак преступной армии РФ.

По его словам, в случае такого решения Украина могла бы перебросить ракеты и установки ПВО в регионы, которые нуждаются в более усиленной защите.

Спикер ПС ВСУ добавил, что обсуждение вопроса началось еще после первого случая попадания ракеты преступной армии РФ в воздушное пространство Польши.

Это позволило бы переместить наши установки и без того постоянно нуждающиеся в пополнении дефицитные ракеты на другие объекты. У нас в Украине множество важных объектов и большая территория — ее не покрыть только наземными установками, — объясняет Евлаш. Поделиться

Он также объяснил, что ни одна страна в мире не может позволить себе полное закрытие воздушного пространства за счет только наземных систем ПВО.

В частности, западные страны используют для защиты неба истребители F-16, F-22, F-35, или соответствующие корабли.

Мы видели хорошую работу, когда Иран атаковал Израиль, мы видели много видео, как, используя, в частности, наш опыт борьбы с "Шахедами", они легко могут с ними справляться. Если бы Польша закрыла эту территорию, это нам очень понадобилось бы в отражении атак противника, — подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Евлаш добавил, что это не поможет Украине в противостоянии ракетам "Кинжал" оккупационной армии РФ, однако облегчит борьбу с большинством вражеских крылатых и управляемых ракет и дронов.

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что вопрос решается украинскими дипломатами.

Мы отвечаем за то, что нам предоставили, и наша задача — исходя из имеющихся средств, прикрывать воздушное пространство, обеспечивать поддержку сухопутной компоненты, — подчеркнул Евлаш. Поделиться

Украина срочно нуждается в дополнительных ПВО

Евлаш также добавил, что на сегодняшний день Украине необходимо усиление противовоздушной обороны. Это позволило бы прикрыть теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия, а также ряд важных объектов.

К сожалению, мы видели, когда они разрушили Трипольскую ТЭС — да, мы большинство ракет сбили, но они используют тактику перегрузки нашей системы, чтобы мы использовали весь запас стоящих на установке ракет. Мы видим, что даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть, — подчеркнул Евлаш. Поделиться

Представитель говорит, что Воздушные силы и так показали совершенно нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше, но и если говорить о ПВО.