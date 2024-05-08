По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Польша в случае соответствующего решения могла бы закрыть часть воздушного пространства над Украиной на фоне постоянных ракетных и дроновых атак со стороны преступной армии РФ.
Как Украине поможет закрытие Польшей части воздушного пространства
Евлаш подчеркнул, что в настоящее время у Польши есть все необходимые средства для закрытия воздушного пространства над западной частью Украины от атак преступной армии РФ.
По его словам, в случае такого решения Украина могла бы перебросить ракеты и установки ПВО в регионы, которые нуждаются в более усиленной защите.
Спикер ПС ВСУ добавил, что обсуждение вопроса началось еще после первого случая попадания ракеты преступной армии РФ в воздушное пространство Польши.
Он также объяснил, что ни одна страна в мире не может позволить себе полное закрытие воздушного пространства за счет только наземных систем ПВО.
В частности, западные страны используют для защиты неба истребители F-16, F-22, F-35, или соответствующие корабли.
Евлаш добавил, что это не поможет Украине в противостоянии ракетам "Кинжал" оккупационной армии РФ, однако облегчит борьбу с большинством вражеских крылатых и управляемых ракет и дронов.
Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что вопрос решается украинскими дипломатами.
Украина срочно нуждается в дополнительных ПВО
Евлаш также добавил, что на сегодняшний день Украине необходимо усиление противовоздушной обороны. Это позволило бы прикрыть теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия, а также ряд важных объектов.
Представитель говорит, что Воздушные силы и так показали совершенно нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше, но и если говорить о ПВО.
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