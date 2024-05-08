За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Польща у разі відповідного рішення могла б закрити частину повітряного простору над Україною на тлі постійних ракетних та дронових атак з боку злочинної армії РФ.

Як Україні допоможе закриття Польщею частини повітряного простору

Євлаш підкреслив, що наразі Польща має всі необхідні засоби для закриття повітряного простору над західною частиною України від атак злочинної армії РФ.

За його словами, у разі такого рішення Україна могла б перекинути ракети та установки ППО в регіони, які наразі потребують більш посиленого захисту.

Речник ПС ЗСУ додав, що обговорення питання почалось ще після першого випадку потрапляння ракети злочинної армії РФ до повітряного простору Польщі.

Це б дозволило перемістити наші установки й без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші обєкти. У нас в Україні безліч важливих об'єктів і велика територія — її не покрити лише наземними установками, — пояснює Євлаш. Поширити

Він також пояснив, що наразі жодна країна в світі не може дозволити собі повне закриття повітряного простору за рахунок лише наземних систем ППО.

Зокрема, західні країни використовують для захиста неба винищувачі F-16, F-22, F-35, або відповідні кораблі.

Ми бачили гарну роботу, коли Іран атакував Ізраїль, ми бачили багато відео, як, використовуючи зокрема наш досвід боротьби з "Шахедами", вони легко можуть з ними справлятися. Якби Польща закрила цю територію, це б нам дуже знадобилося у відбитті атак противника, — наголосив речник ПС ЗСУ. Поширити

Євлаш додав, що це не допоможе Україні у протистоянні ракетам “Кинджал” окупаційної армії РФ, однак полегшить боротьбу із більшістю ворожих крилатих і керованих ракет та дронів.

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що питання наразі вирішується українськими дипломатами.

Ми відповідаємо за те, що нам надали, і наша задача — виходячи з наявних засобів, прикривати повітряний простір, забезпечувати підтримку сухопутної компоненти, — наголосив Євлаш. Поширити

Україна терміново потребує додаткових ППО

Євлаш також додав, що станом на зараз Україні необхідне посилення протиповітряної оборони. Це б дозволило прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства, а також низку важливих обєктів.

На жаль, ми бачили, коли вони зруйнували Трипільську ТЕС — так, ми більшість ракет збили, але вони використовують тактику перенавантаження нашої системи, щоб ми використали весь запас ракет, який стояв на установці. Ми бачимо — навіть однієї ракети вистачає, щоб зруйнувати той чи інший об'єкт. Ми постійно маневруємо, виходячи з тих засобів, які в нас є, — наголосив Євлаш. Поширити

Речник каже, що Повітряні сили й так показали абсолютно нестандартний підхід до ведення цієї війни не тільки на суходолі, але і якщо говорити про ППО.