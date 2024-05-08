За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Польща у разі відповідного рішення могла б закрити частину повітряного простору над Україною на тлі постійних ракетних та дронових атак з боку злочинної армії РФ.
Як Україні допоможе закриття Польщею частини повітряного простору
Євлаш підкреслив, що наразі Польща має всі необхідні засоби для закриття повітряного простору над західною частиною України від атак злочинної армії РФ.
За його словами, у разі такого рішення Україна могла б перекинути ракети та установки ППО в регіони, які наразі потребують більш посиленого захисту.
Речник ПС ЗСУ додав, що обговорення питання почалось ще після першого випадку потрапляння ракети злочинної армії РФ до повітряного простору Польщі.
Він також пояснив, що наразі жодна країна в світі не може дозволити собі повне закриття повітряного простору за рахунок лише наземних систем ППО.
Зокрема, західні країни використовують для захиста неба винищувачі F-16, F-22, F-35, або відповідні кораблі.
Євлаш додав, що це не допоможе Україні у протистоянні ракетам “Кинджал” окупаційної армії РФ, однак полегшить боротьбу із більшістю ворожих крилатих і керованих ракет та дронів.
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що питання наразі вирішується українськими дипломатами.
Україна терміново потребує додаткових ППО
Євлаш також додав, що станом на зараз Україні необхідне посилення протиповітряної оборони. Це б дозволило прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства, а також низку важливих обєктів.
Речник каже, що Повітряні сили й так показали абсолютно нестандартний підхід до ведення цієї війни не тільки на суходолі, але і якщо говорити про ППО.
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