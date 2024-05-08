В Польше на границе с Беларусью задержан дезертир из армии РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше на границе с Беларусью задержан дезертир из армии РФ

Пограничники
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Источник:  RMF FM

В Польше задержан российский военный, который пытался нелегально попасть в страну через Беларусь.

Задержание дезертира армии РФ в Польше

По данным корреспондентов RMF FM, задержанному российскому военному 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия.

Все указывает на то, что он пытался нелегально попасть в нашу страну через Беларусь прямо с украинского фронта, — пишет издание.

Издание отмечает, что у дезертира были обнаружены российские военные документы, в частности контракт с армией об участии в военных действиях против Украины.

Чтобы попасть на Запад, россиянин воспользовался каналом миграции, которым пользуются иностранцы преимущественно из Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

41-летний дезертир сейчас проверяется польскими службами. RMF FM пишет, что службам нужно уточнить, можно ли его рассматривать как мигранта, должен ли он выполнять какую-либо задачу после выезда из Беларуси, например, шпионить или готовить диверсии.

В Подлясской пограничной службе не комментируют цель дезертира. Там только подтвердили, что в Польше при попытке пересечения границы офицеры задержали российского дезертира.

Неизвестно, подал ли оккупант заявление о международной защите в Польше.

Дезертирство военных РФ

В конце апреля разведка Британии сообщила, что в России фиксируют рекордное количество дел и приговоров за дезертирство солдат.

К примеру, в марте 2024 года российские военные суды вынесли рекордное количество приговоров за дезертирство — 684 военнослужащим армии РФ.

С момента начала «долевой» мобилизации в сентябре 2022 года количество дел о дезертирстве составляет 7400. Больше всего из них – 496 – приходится на Московскую область.

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