В Польше на границе с Беларусью задержан дезертир из армии РФ

В Польше задержан российский военный, который пытался нелегально попасть в страну через Беларусь.
Задержание дезертира армии РФ в Польше
По данным корреспондентов RMF FM, задержанному российскому военному 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия.
Издание отмечает, что у дезертира были обнаружены российские военные документы, в частности контракт с армией об участии в военных действиях против Украины.
Чтобы попасть на Запад, россиянин воспользовался каналом миграции, которым пользуются иностранцы преимущественно из Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.
41-летний дезертир сейчас проверяется польскими службами. RMF FM пишет, что службам нужно уточнить, можно ли его рассматривать как мигранта, должен ли он выполнять какую-либо задачу после выезда из Беларуси, например, шпионить или готовить диверсии.
В Подлясской пограничной службе не комментируют цель дезертира. Там только подтвердили, что в Польше при попытке пересечения границы офицеры задержали российского дезертира.
Неизвестно, подал ли оккупант заявление о международной защите в Польше.
Дезертирство военных РФ
В конце апреля разведка Британии сообщила, что в России фиксируют рекордное количество дел и приговоров за дезертирство солдат.
К примеру, в марте 2024 года российские военные суды вынесли рекордное количество приговоров за дезертирство — 684 военнослужащим армии РФ.
С момента начала «долевой» мобилизации в сентябре 2022 года количество дел о дезертирстве составляет 7400. Больше всего из них – 496 – приходится на Московскую область.
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