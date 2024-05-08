У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з армії РФ

У Польщі затримали російського військового, який намагався нелегально потрапити до країни через Білорусь.
Затримання дезертира армії РФ в Польщі
За даними кореспондентів RMF FM, затриманому російському військовому 41 рік. Він був у цивільному одязі та без зброї.
Видання зазначає, що у дезертира виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України.
Щоб потрапити на Захід, росіянин скористався каналом міграції, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.
41-річного дезертира зараз перевіряють польські служби. RMF FM пише, що службам треба уточнити, чи можна його розглядати як мігранта, чи він мав виконувати якесь завдання після виїзду з Білорусі, наприклад, шпигувати чи готувати диверсії.
У Підляській прикордонній службі не коментують мету дезертира. Там лише підтвердили, що в Польщі під час спроби перетину кордону офіцери затримали російського дезертира.
Невідомо, чи окупант подав заяву про міжнародний захист у Польщі.
Дезертирство військових РФ
Наприкінці квітня розвідка Британії повідомила, що в Росії фіксують рекордну кількість справ та вироків за дезертирство солдатів.
Наприклад, у березні 2024 року російські військові суди винесли рекордну кількість вироків за дезертирство — 684 військовослужбовцям армії РФ.
З моменту початку «часткової» мобілізації у вересні 2022 року кількість справ про дезертирство становить 7400. Найбільше з них — 496 — припадає на Московську область.
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