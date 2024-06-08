На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через наплив нових мігрантів — Reuters

На кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.
Головні тези:
- Польща та ЄС вважають, що Білорусь та Росія створюють мігрантський хаос, реалізуючи так звану 'гібридну війну'.
- Існують пропозиції створити спеціальну зону на кордоні для обмеження дій мігрантів та гарантії безпеки прикордонників.
- Події на кордоні Білорусі та Польщі свідчать про необхідність спільних дій та міжнародної співпраці у вирішенні конфліктів.
- Наступні кроки вирішення ситуації на кордоні мають враховувати інтереси як місцевого населення, так і мігрантів, які намагаються потрапити на територію ЄС.
Польща та ЄС звинуватили Білорусь і Росію у створенні мігрантського хаосу
В оточенні густих лісів десяток людей тулилися біля огорожі з гострими кінцями вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через неї або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі.
З іншого боку озброєні польські прикордонники і солдати ходили і їздили туди-сюди, пильно стежачи за групою, яка складалася переважно з молодих людей з Близького Сходу, деякі з них були позначені порізами від гострого дроту.
Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що Варшава називає "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.
Як розповіли у польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою.
Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. Тому тепер уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону, аби обмежити їхні дії.
Польсько—білоруський кордон є надзвичайно небезпечним
Журналісти наголошують, що згідно з теперішніми домовленостями, мігранти можуть просити тимчасовий захист в Польщі. Одним із тих, кому вдалося перелізти через паркан, був Ноаман Аль-Хем'ярі, 24-річний графічний дизайнер з Ємену.
Він розповів Reuters, що разом з іншими побудував драбину з дерева, клаптиків тканини і пластикових пакетів, а вночі переліз через бар'єр. Спершу він подав заяву на польську студентську візу з Ємену, в якій йому відмовили, потім поїхав до РФ та Білорусі, а згодом до кордону, де провів 22 дні.
Водночас за словами керівника місцевої групи підтримки мігрантів Агати Ключевської, будь-яке повернення до більш обмежувальних заходів може призвести до того, що ще більше людей застрягнуть на білоруській зоні та змусить волонтерів таємно виходити на допомогу прибуваючим мігрантам.
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