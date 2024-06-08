На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через наплив нових мігрантів — Reuters
Категорія
Світ
Дата публікації

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через наплив нових мігрантів — Reuters

Польсько—білоруський кордон
Read in English
Джерело:  Reuters

На кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Польща та ЄС вважають, що Білорусь та Росія створюють мігрантський хаос, реалізуючи так звану 'гібридну війну'.
  • Існують пропозиції створити спеціальну зону на кордоні для обмеження дій мігрантів та гарантії безпеки прикордонників.
  • Події на кордоні Білорусі та Польщі свідчать про необхідність спільних дій та міжнародної співпраці у вирішенні конфліктів.
  • Наступні кроки вирішення ситуації на кордоні мають враховувати інтереси як місцевого населення, так і мігрантів, які намагаються потрапити на територію ЄС.

Польща та ЄС звинуватили Білорусь і Росію у створенні мігрантського хаосу

В оточенні густих лісів десяток людей тулилися біля огорожі з гострими кінцями вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через неї або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі.

З іншого боку озброєні польські прикордонники і солдати ходили і їздили туди-сюди, пильно стежачи за групою, яка складалася переважно з молодих людей з Близького Сходу, деякі з них були позначені порізами від гострого дроту.

Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що Варшава називає "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.

Як розповіли у польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою.

Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. Тому тепер уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону, аби обмежити їхні дії. 

Польсько—білоруський кордон є надзвичайно небезпечним

Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони - гарантувати, що ніхто не піддасться такому нападу, якому піддаються польські солдати, - зауважив заступник міністра оборони Павел Залевський в інтерв'ю агентству Reuters.

Журналісти наголошують, що згідно з теперішніми домовленостями, мігранти можуть просити тимчасовий захист в Польщі. Одним із тих, кому вдалося перелізти через паркан, був Ноаман Аль-Хем'ярі, 24-річний графічний дизайнер з Ємену. 

Він розповів Reuters, що разом з іншими побудував драбину з дерева, клаптиків тканини і пластикових пакетів, а вночі переліз через бар'єр. Спершу він подав заяву на польську студентську візу з Ємену, в якій йому відмовили, потім поїхав до РФ та Білорусі, а згодом до кордону, де провів 22 дні.

Нас спіймали білоруси. Вони били нас... Потім сказали "йдіть". Вони (контрабандисти) сказали, що це так легко... Вони нам збрехали. Якби я знав, що це так, я б не приїхав, - зазначив чоловік.

Водночас за словами керівника місцевої групи підтримки мігрантів Агати Ключевської, будь-яке повернення до більш обмежувальних заходів може призвести до того, що ще більше людей застрягнуть на білоруській зоні та змусить волонтерів таємно виходити на допомогу прибуваючим мігрантам. 

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з армії РФ
Прикордонники
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Смерть на кордоні. МЗС Польщі вимагає у Білорусі видати вбивцю прикордонника
Полські прикордонники
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
пропуск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?