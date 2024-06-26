ЕС утвердил новый пакет санкций против Беларуси

26 июня комитет постоянных представителей Европейского Союза принял новый пакет санкций против Беларуси.
Главные тезисы
- Новый пакет санкций ЕС против Беларуси усилит борьбу с обходом ограничений, введенных в связи с вторжением России в Украину.
- Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России, ориентированный на сферы энергетики, финансов, торговли и усложнение обхода санкций.
- Ограничения ЕС касаются физических и юридических лиц за их действия, нарушающие территориальную целостность Украины.
Новые ограничения для Беларуси от ЕС усилят борьбу с обходом санкций
Послы стран-членов ЕС достигли принципиального согласия нового пакета санкций против страны, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.
Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ
Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.
Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля и еще больше усложняют обход санкций ЕС.
Новый пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.
Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.
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