ЕС утвердил новый пакет санкций против Беларуси
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС утвердил новый пакет санкций против Беларуси

Беларусь
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Источник:  online.ua

26 июня комитет постоянных представителей Европейского Союза принял новый пакет санкций против Беларуси.

Главные тезисы

  • Новый пакет санкций ЕС против Беларуси усилит борьбу с обходом ограничений, введенных в связи с вторжением России в Украину.
  • Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России, ориентированный на сферы энергетики, финансов, торговли и усложнение обхода санкций.
  • Ограничения ЕС касаются физических и юридических лиц за их действия, нарушающие территориальную целостность Украины.

Новые ограничения для Беларуси от ЕС усилят борьбу с обходом санкций

Послы стран-членов ЕС достигли принципиального согласия нового пакета санкций против страны, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций, — говорится в сообщении.

Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ

Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля и еще больше усложняют обход санкций ЕС.

Новый пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.

Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.

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