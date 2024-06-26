ЕС утвердил новый пакет санкций против Беларуси

Новые ограничения для Беларуси от ЕС усилят борьбу с обходом санкций

Послы стран-членов ЕС достигли принципиального согласия нового пакета санкций против страны, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций, — говорится в сообщении. Поделиться

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024

Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ

Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля и еще больше усложняют обход санкций ЕС.

Новый пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.

Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.