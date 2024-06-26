Санкції проти РФ. WSJ дізналося про нову хитрість команди Байдена

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що Білий дім умисно вводив більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели. Таким чином Вашингтон намагався втримати ціни на пальне напередодні виборів.

Влада США враховує свої інтереси у межах санкційної війни з Росією

Журналісти звертають увагу на те, що бажання Байдена утримати ціни на газ стабільними перед виборами йде всупереч політичній позиції Штатів на міжнародній арені.

Насамперед йдеться про те, що Вашингтон має залишатися жорстким зі своїми ворогами, зокрема Росією.

Як зазначають аналітики, нещодавно США ввели нові санкції проти Ірану. Однак, що важливо розуміти, що вони завдають удари лише по частині нафтового експорту країни і навряд чи зможуть оздоровити світові ринки.

Президент хотів зробити все можливе, щоб переконатися, що американські споживачі мають найнижчу ціну на бензоколонці, оскільки це впливає на повсякденне життя сімей, — розповіли журналістам інсайдери у Білому домі. Поширити

Нафтова галузь Росії досі не знаходиться під санкційним тиском США

Як нагадує редакція видання, 12 червня Мінфін США запровадив потужні санкції проти РФ за її вторгнення в Україні.

Однак, що важливо розуміти, Вашингтон залишив нафтову галузь країни практично недоторканою.

У Штатах наразі наростає розчарування через відсутність дій проти нафтоторговельних мереж, які переправляють російську та іранську нафту, зокрема й проти тієї, яку наразі розслідують чиновники.

Як вдалося дізнатися журналістам, цією мережею керує маловідомий трейдер з Азербайджану, який став головним посередником для російської компанії "Роснефть".