Санкции против РФ. WSJ узнало о новой хитрости команды Байдена

Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что Белый дом намеренно вводил более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон пытался удержать цены на горючее накануне выборов.

Власти США учитывают свои интересы в рамках санкционной войны с Россией

Журналисты обращают внимание на то, что желание Байдена удержать цены на газ стабильными перед выборами идет вопреки политической позиции Штатов на международной арене.

Прежде всего, речь идет о том, что Вашингтон должен оставаться жестким со своими врагами, в частности Россией.

Как отмечают аналитики, недавно США ввели новые санкции против Ирана. Однако важно понимать, что они наносят удары лишь по части нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.

Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что у американских потребителей самая низкая цена на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей, — рассказали журналистам инсайдеры в Белом доме. Поделиться

Нефтяная отрасль России до сих пор не находится под санкционным давлением США

Как напоминает редакция издания, 12 июня Минфин США ввел мощные санкции против РФ за ее вторжение в Украину.

Однако, что важно понимать, Вашингтон оставил нефтяную отрасль страны практически неприкосновенной.

В Штатах нарастает разочарование из-за отсутствия действий против нефтеторговых сетей, переправляющих российскую и иранскую нефть, в том числе и против той, которую сейчас расследуют чиновники.

Как удалось узнать журналистам, этой сетью руководит малоизвестный трейдер из Азербайджана, ставший главным посредником для российской компании "Роснефть".