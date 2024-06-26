Санкции против РФ. WSJ узнало о новой хитрости команды Байдена
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Экономика
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Санкции против РФ. WSJ узнало о новой хитрости команды Байдена

Байден
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что Белый дом намеренно вводил более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон пытался удержать цены на горючее накануне выборов.

Главные тезисы

  • США воздерживаются от санкций против нефтяной отрасли России, что вызывает разочарование среди граждан из-за отсутствия активных действий.
  • Новые санкции против Ирана оказывают ограниченное влияние на мировые рынки нефти.
  • Байден пытается снизить расходы для американцев и прибыль для Кремля, благодаря стратегии с мягкими санкциями.

Власти США учитывают свои интересы в рамках санкционной войны с Россией

Журналисты обращают внимание на то, что желание Байдена удержать цены на газ стабильными перед выборами идет вопреки политической позиции Штатов на международной арене.

Прежде всего, речь идет о том, что Вашингтон должен оставаться жестким со своими врагами, в частности Россией.

Как отмечают аналитики, недавно США ввели новые санкции против Ирана. Однако важно понимать, что они наносят удары лишь по части нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.

Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что у американских потребителей самая низкая цена на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей, — рассказали журналистам инсайдеры в Белом доме.

Нефтяная отрасль России до сих пор не находится под санкционным давлением США

Как напоминает редакция издания, 12 июня Минфин США ввел мощные санкции против РФ за ее вторжение в Украину.

Однако, что важно понимать, Вашингтон оставил нефтяную отрасль страны практически неприкосновенной.

В Штатах нарастает разочарование из-за отсутствия действий против нефтеторговых сетей, переправляющих российскую и иранскую нефть, в том числе и против той, которую сейчас расследуют чиновники.

Как удалось узнать журналистам, этой сетью руководит малоизвестный трейдер из Азербайджана, ставший главным посредником для российской компании "Роснефть".

Наши две цели — снижение расходов для американского народа и снижение доходов для Кремля — очень хорошо согласуются друг с другом, — заявил один из инсайдеров в Минфине США.

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