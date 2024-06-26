Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что Белый дом намеренно вводил более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон пытался удержать цены на горючее накануне выборов.
Главные тезисы
- США воздерживаются от санкций против нефтяной отрасли России, что вызывает разочарование среди граждан из-за отсутствия активных действий.
- Новые санкции против Ирана оказывают ограниченное влияние на мировые рынки нефти.
- Байден пытается снизить расходы для американцев и прибыль для Кремля, благодаря стратегии с мягкими санкциями.
Власти США учитывают свои интересы в рамках санкционной войны с Россией
Журналисты обращают внимание на то, что желание Байдена удержать цены на газ стабильными перед выборами идет вопреки политической позиции Штатов на международной арене.
Прежде всего, речь идет о том, что Вашингтон должен оставаться жестким со своими врагами, в частности Россией.
Как отмечают аналитики, недавно США ввели новые санкции против Ирана. Однако важно понимать, что они наносят удары лишь по части нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.
Нефтяная отрасль России до сих пор не находится под санкционным давлением США
Как напоминает редакция издания, 12 июня Минфин США ввел мощные санкции против РФ за ее вторжение в Украину.
Однако, что важно понимать, Вашингтон оставил нефтяную отрасль страны практически неприкосновенной.
В Штатах нарастает разочарование из-за отсутствия действий против нефтеторговых сетей, переправляющих российскую и иранскую нефть, в том числе и против той, которую сейчас расследуют чиновники.
Как удалось узнать журналистам, этой сетью руководит малоизвестный трейдер из Азербайджана, ставший главным посредником для российской компании "Роснефть".
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