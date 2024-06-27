Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ. Що туди увійшло

Південна Корея ввела санкції проти ракетного управління КНДР та 4 російських суден за порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Що відомо про санкції Південної Кореї проти КНДР та Росії

Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності.

Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети 26 червня.

В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства.

Загалом під санкції потрапили:

чотири російські судна, які були залучені до поставок рафінованої нафти до КНДР;

російське ТОВ "М Лізинг", яке відповідальне за торгівлю зброєю між Москвою і Пхеньяном;

компанія "Євромаркет", яка розташована в Грузії й продавала російську нафту до Північної Кореї.

восьмеро громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні Північної Кореї.

Китай вимагає від ЄС скасувати санкції проти власних компаній

Китай закликає керівництво ЄС скасувати санкції проти китайських компаній.

До 14-го пакету антиросійських санкцій ЄС, увійшли кілька розташованих у Гонконзі компаній, а також два глобальні супутникові гіганти.

ЄС ввів жорсткі обмеження на продаж "товарів і технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "посилення російського сектору оборони і безпеки".

У вівторок, 25 червня, Пекін завдав удару у відповідь — офіційні китайські посадовці заявили, що виступають проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві", і направив "суворі ноти" ЄС.