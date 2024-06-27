Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ. Що туди увійшло
Категорія
Світ
Дата публікації

Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ. Що туди увійшло

Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ. Що туди увійшло
Джерело:  Yonhap

Південна Корея ввела санкції проти ракетного управління КНДР та 4 російських суден за порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Головні тези:

 

  • Обмеження також стосуються чотирьох російських суден та п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї.
  • Китай вимагає від ЄС скасувати санкції проти своїх компаній, що викликає напруження у міжнародних відносинах.
  • ЄС ввів жорсткі обмеження та санкції проти російського сектору оборони і безпеки, спровокувавши реакцію Пекіна.

Що відомо про санкції Південної Кореї проти КНДР та Росії

Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності.

Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети 26 червня.

В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства.

Загалом під санкції потрапили:

  • чотири російські судна, які були залучені до поставок рафінованої нафти до КНДР;

  • російське ТОВ "М Лізинг", яке відповідальне за торгівлю зброєю між Москвою і Пхеньяном;

  • компанія "Євромаркет", яка розташована в Грузії й продавала російську нафту до Північної Кореї.

  • восьмеро громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні Північної Кореї.

Китай вимагає від ЄС скасувати санкції проти власних компаній

Китай закликає керівництво ЄС скасувати санкції проти китайських компаній.

До 14-го пакету антиросійських санкцій ЄС, увійшли кілька розташованих у Гонконзі компаній, а також два глобальні супутникові гіганти.

ЄС ввів жорсткі обмеження на продаж "товарів і технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "посилення російського сектору оборони і безпеки".

У вівторок, 25 червня, Пекін завдав удару у відповідь — офіційні китайські посадовці заявили, що виступають проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві", і направив "суворі ноти" ЄС.

Розвиток нормальних обмінів та співпраці між китайським і російським бізнесом, не спрямований проти жодної третьої сторони, — заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Південна Корея може постачати зброю Україні після візиту Путіна в КНДР
південна корея
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції проти РФ. WSJ дізналося про нову хитрість команди Байдена
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Один з найбагатших російських олігархів домігся зняття з себе санкцій ЄС
Дмитро Пумпянський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?