НАТО планує переконати Південну Корею у необхідності військової допомоги Україні
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Політика
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НАТО планує переконати Південну Корею у необхідності військової допомоги Україні

Єнс Столтенберг
Джерело:  Українська правда

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня із представниками Південної Кореї будуть обговорені практичні шляхи співпраці з Україною. 

Головні тези:

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні розглянуть плани практичної співпраці з Україною, включаючи кіберпростір та оборонну галузь.
  • Співпраця з Південною Кореєю стає важливою у контексті продовження Росією війни проти України та підтримки Росії Іраном та Китаєм.
  • Радник з національної безпеки Південної Кореї підтвердив можливість постачання озброєнь Україні, що залежатиме від співпраці Росії з КНДР.
  • Серед можливих поставок озброєнь для України вказано 155-мм артилерійські снаряди та системи протиповітряної оборони.
  • Тісна співпраця між НАТО, Південною Кореєю та Україною може стати ключовим фактором у підтримці безпеки та стабільності у регіоні.

Що відомо про ймовірність військової допомоги Україні від Південної Кореї

Зазначається, що під час саміту у Вашингтоні планується розробити план практичної співпраці з Україною у рамках флагманських проєктів, зокрема, у кіберпросторі та стосовно нових технологій, а також оборонної співпраці.

Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів. Ми також розглядаємо, як ми можемо розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю, - пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив важливість співпраці з індо-тихоокеанськими партнерами на тлі продовження Росією злочинної війни проти України і отримання Кремлем допомоги від КНДР, Ірану та Китаю.

Іран і Північна Корея підживлюють російську війну за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку та постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче ці авторитарні гравці зближуються, тим важливіше нам тісно співпрацювати з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні, - підкреслив Столтенберг.

Від чого залежатиме військова допомога Південної Кореї Україні

Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин зазначив, що обсяги поставок озброєнь Україні залежатимуть від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР.

Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.

Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні

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