За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня із представниками Південної Кореї будуть обговорені практичні шляхи співпраці з Україною.
Головні тези:
- Під час саміту НАТО у Вашингтоні розглянуть плани практичної співпраці з Україною, включаючи кіберпростір та оборонну галузь.
- Співпраця з Південною Кореєю стає важливою у контексті продовження Росією війни проти України та підтримки Росії Іраном та Китаєм.
- Радник з національної безпеки Південної Кореї підтвердив можливість постачання озброєнь Україні, що залежатиме від співпраці Росії з КНДР.
- Серед можливих поставок озброєнь для України вказано 155-мм артилерійські снаряди та системи протиповітряної оборони.
- Тісна співпраця між НАТО, Південною Кореєю та Україною може стати ключовим фактором у підтримці безпеки та стабільності у регіоні.
Що відомо про ймовірність військової допомоги Україні від Південної Кореї
Зазначається, що під час саміту у Вашингтоні планується розробити план практичної співпраці з Україною у рамках флагманських проєктів, зокрема, у кіберпросторі та стосовно нових технологій, а також оборонної співпраці.
Генсек НАТО підкреслив важливість співпраці з індо-тихоокеанськими партнерами на тлі продовження Росією злочинної війни проти України і отримання Кремлем допомоги від КНДР, Ірану та Китаю.
Від чого залежатиме військова допомога Південної Кореї Україні
Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин зазначив, що обсяги поставок озброєнь Україні залежатимуть від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР.
Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.
Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні
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