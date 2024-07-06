За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня із представниками Південної Кореї будуть обговорені практичні шляхи співпраці з Україною.

Що відомо про ймовірність військової допомоги Україні від Південної Кореї

Зазначається, що під час саміту у Вашингтоні планується розробити план практичної співпраці з Україною у рамках флагманських проєктів, зокрема, у кіберпросторі та стосовно нових технологій, а також оборонної співпраці.

Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів. Ми також розглядаємо, як ми можемо розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю, - пояснив Столтенберг. Поширити

Генсек НАТО підкреслив важливість співпраці з індо-тихоокеанськими партнерами на тлі продовження Росією злочинної війни проти України і отримання Кремлем допомоги від КНДР, Ірану та Китаю.

Іран і Північна Корея підживлюють російську війну за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку та постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче ці авторитарні гравці зближуються, тим важливіше нам тісно співпрацювати з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Від чого залежатиме військова допомога Південної Кореї Україні

Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин зазначив, що обсяги поставок озброєнь Україні залежатимуть від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР.

Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.