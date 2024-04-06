Південна Корея надасть Україні масштабну допомогу

Очільник Міністерства закордонних справ Південної Кореї республіки Чо Тхе Ель офіційно підтвердив, що його країна виділить 2,3 млрд доларів як допомогу Україні з 2024 року.

Що відомо про допомогу України від Південної Кореї

За словами дипломата, окрім 2,3 млрд доларів, офіційний Сеул виділить через фонд НАТО 12 млн на роботу реабілітаційних центрів для поранених воїнів ЗСУ.

З такою заявою він виступив під час засідання глав МЗС країн НАТО та їхніх партнерів.

Що важливо розуміти, Південна Корея відмовляється постачати Україні озброєння і боєприпаси, однак надавала гуманітарну та фінансову допомогу.

Окрім того, Чо Тхе Єль звернув увагу на те, що КНДР постачає в Росію зброю в порушення резолюцій ООН, що становить загрозу для Корейського півострова.

Потенційна передача російських передових технологій і нафти Пхеньяну ж, за його словами, становитиме загрозу для режиму нерозповсюдження. Поширити

Штати запропонували передати Україні боєприпаси від Південної Кореї

На переконання іноземних аналітиків, на тлі гострого дефіциту артилерійських боєприпасів у бійців ЗСУ, допомогу могла б надати Південна Корея.

Як уже згадувалося раніше, йдеться про боєприпаси калібру 105 мм, від використання яких поступово відмовляються військові країни

Американські експерти дійшли висновку, що обсяги запасів боєприпасів калібру 105 у Північної Кореї можуть складати близько 3,4 млн одиниць.

Ці боєприпаси сумісні з усіма 105-міліметровими гаубицями, які отримала Україна від Великої Британії та США, а саме — L119 та М101.

Окрім того, наголошується, що надання Україні цих боєприпасів не вплине на боєздатність армії Південної Кореї.