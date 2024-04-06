Южная Корея передаст Украине масштабную помощь

Глава Министерства иностранных дел Южной Кореи республики Чо Тхэ Эль официально подтвердил, что его страна выделит 2,3 млрд долларов в качестве помощи Украине с 2024 года.

Что известно о помощи Украине от Южной Кореи

По словам дипломата, помимо 2,3 млрд долларов, официальный Сеул выделит через фонд НАТО 12 млн на работу реабилитационных центров для раненых воинов ВСУ.

С таким заявлением он выступил на заседании глав МИД стран НАТО и их партнеров.

Что важно понимать, Южная Корея отказывается поставлять Украине вооружение и боеприпасы, однако ранее оказывала гуманитарную и финансовую помощь.

Кроме того, Чо Тхе Йель обратил внимание на то, что КНДР поставляет в Россию оружие, таким образом нарушая резолюцию ООН, что представляет угрозу Корейскому полуострову.

Потенциальная передача российских передовых технологий и нефти Пхеньяну же, по его словам, будет представлять угрозу режиму нераспространения. Поделиться

Штаты предложили передать Украине боеприпасы от Южной Кореи

По убеждению иностранных аналитиков, на фоне острого дефицита артиллерийских боеприпасов у бойцов ВСУ помощь могла бы оказать Южная Корея.

Как уже упоминалось ранее, речь идет о боеприпасах калибра 105 мм, от которых постепенно отказываются военные страны.

Американские эксперты пришли к выводу, что объемы запасов боеприпасов калибра 105 в Северной Корее могут составлять около 3,4 млн. единиц.

Эти боеприпасы совместимы со всеми 105-миллиметровыми гаубицами, которые получила Украина от Великобритании и США, а именно L119 и М101.

Кроме того, указано, что предоставление Украине этих боеприпасов не повлияет на боеспособность армии Южной Кореи.