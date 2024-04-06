Южная Корея передаст Украине масштабную помощь

Глава Министерства иностранных дел Южной Кореи республики Чо Тхэ Эль официально подтвердил, что его страна выделит 2,3 млрд долларов в качестве помощи Украине с 2024 года.
Что известно о помощи Украине от Южной Кореи
По словам дипломата, помимо 2,3 млрд долларов, официальный Сеул выделит через фонд НАТО 12 млн на работу реабилитационных центров для раненых воинов ВСУ.
С таким заявлением он выступил на заседании глав МИД стран НАТО и их партнеров.
Что важно понимать, Южная Корея отказывается поставлять Украине вооружение и боеприпасы, однако ранее оказывала гуманитарную и финансовую помощь.
Кроме того, Чо Тхе Йель обратил внимание на то, что КНДР поставляет в Россию оружие, таким образом нарушая резолюцию ООН, что представляет угрозу Корейскому полуострову.
Штаты предложили передать Украине боеприпасы от Южной Кореи
По убеждению иностранных аналитиков, на фоне острого дефицита артиллерийских боеприпасов у бойцов ВСУ помощь могла бы оказать Южная Корея.
Как уже упоминалось ранее, речь идет о боеприпасах калибра 105 мм, от которых постепенно отказываются военные страны.
Американские эксперты пришли к выводу, что объемы запасов боеприпасов калибра 105 в Северной Корее могут составлять около 3,4 млн. единиц.
Эти боеприпасы совместимы со всеми 105-миллиметровыми гаубицами, которые получила Украина от Великобритании и США, а именно L119 и М101.
Кроме того, указано, что предоставление Украине этих боеприпасов не повлияет на боеспособность армии Южной Кореи.
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