Що Україна очікує від саміту НАТО — відповідь МЗС

Україна очікує, що рішення ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні, буде включати дві речі.

Кулеба назвав очікування України від саміту НАТО

Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО, — сказав глава українського МЗС. Поширити

Інші подробиці щодо очікувань України від саміту Кулеба відмовився розкривати.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.

Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.