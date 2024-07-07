Що Україна очікує від саміту НАТО — відповідь МЗС
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Що Україна очікує від саміту НАТО — відповідь МЗС

Що Україна очікує від саміту НАТО
Джерело:  РБК Україна

Україна очікує, що рішення ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні, буде включати дві речі.

Головні тези:

  • Україна сподівається на суттєве посилення своєї обороноздатності, зокрема в галузі протиповітряної оборони, на саміті НАТО в Вашингтоні.
  • Головний акцент буде зроблений на можливий крок України у напрямку членства в НАТО під час 75-го ювілейного саміту.
  • Очікується узгодження значного пакету допомоги для України під час зустрічі лідерів Альянсу.
  • На зустрічі можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, на яку вже йде підготовка в Білому домі.
  • Очікується, що рішення саміту НАТО візьме до уваги інтереси України та сприятиме зміцненню співпраці з Альянсом.

Кулеба назвав очікування України від саміту НАТО

Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО, — сказав глава українського МЗС.

Інші подробиці щодо очікувань України від саміту Кулеба відмовився розкривати.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.

Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.

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