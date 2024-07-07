Що Україна очікує від саміту НАТО — відповідь МЗС

Україна очікує, що рішення ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні, буде включати дві речі.
Головні тези:
- Україна сподівається на суттєве посилення своєї обороноздатності, зокрема в галузі протиповітряної оборони, на саміті НАТО в Вашингтоні.
- Головний акцент буде зроблений на можливий крок України у напрямку членства в НАТО під час 75-го ювілейного саміту.
- Очікується узгодження значного пакету допомоги для України під час зустрічі лідерів Альянсу.
- На зустрічі можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, на яку вже йде підготовка в Білому домі.
- Очікується, що рішення саміту НАТО візьме до уваги інтереси України та сприятиме зміцненню співпраці з Альянсом.
Кулеба назвав очікування України від саміту НАТО
Інші подробиці щодо очікувань України від саміту Кулеба відмовився розкривати.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.
Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.
Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.
Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.
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