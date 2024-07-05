Журналісти дізналися про одну з головних тем липневого саміту НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Журналісти дізналися про одну з головних тем липневого саміту НАТО

Саміт НАТО
Джерело:  Reuters

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артилерійських снарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою.

Головні тези:

  • Проблема різних типів артилерійських снарядів у НАТО може бути вирішена шляхом створення єдиного стандарту для усіх членів альянсу. 
  • Збільшення військової підтримки Україні є одним із ключових напрямків, які обговорить НАТО на саміті влітку.
  • Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна має всі шанси стати повноцінним членом Альянсу протягом наступного десятиліття.

Стандартизацію артилерійських снарядів переглянують на тлі війни РФ проти України

В Альянсі існує стандарт для артснарядів, але його дотримання є добровільним. 14 країн НАТО ухвалили рішення не дотримуватися цього стандарту, тому існують різні типи 155-мм боєприпасів.

Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не такою гарною на полі бою, — заявив представник Альянсу, маючи на увазі 155-мм боєприпаси, попит на які різко виріс на тлі війни в Україні.

Різні 155-мм боєприпаси можуть використовуватися усіма західними гарматами, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів під час заряджання й ведення вогню, інакше вони ризикують промахнутися на десятки метрів.

Технічні характеристики снарядів занесені в таблиці, якими користуються оператори гаубиць, але офіційні особи стверджують, що виробники іноді не надають усіх необхідних даних, тому Альянс прагне змінити цю ситуацію.

Світ, в якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де всі члени Альянсу виробляли б однакові патрони, був би набагато простішим для військового командування. Ви могли б взяти боєприпаси з цього сховища і перемістити їх до цих гаубиць, і це був би найефективніший спосіб ведення справ, — зазначив співрозмовник видання.

Столтенберг назвав терміни вступу України в НАТО

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що протягом найближчого десятиліття Україна має всі шанси стати повноцінним членом Альянсу.

Під час спілкування з журналістами у Єнса Столтенберга запитали, чи можливий такий розвиток подій, відповідно до якого Україна приєднається до блоку протягом найближчих десяти років.

Я дуже сподіваюся, що Україна (за цей час — ред.) стане союзником, — відповів чинний генсек.

Варто також зазначити, що напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.

Що потужнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна (РФ проти України — ред.) може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

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