Журналісти дізналися про одну з головних тем липневого саміту НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артилерійських снарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою.
Головні тези:
- Проблема різних типів артилерійських снарядів у НАТО може бути вирішена шляхом створення єдиного стандарту для усіх членів альянсу.
- Збільшення військової підтримки Україні є одним із ключових напрямків, які обговорить НАТО на саміті влітку.
- Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна має всі шанси стати повноцінним членом Альянсу протягом наступного десятиліття.
Стандартизацію артилерійських снарядів переглянують на тлі війни РФ проти України
В Альянсі існує стандарт для артснарядів, але його дотримання є добровільним. 14 країн НАТО ухвалили рішення не дотримуватися цього стандарту, тому існують різні типи 155-мм боєприпасів.
Різні 155-мм боєприпаси можуть використовуватися усіма західними гарматами, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів під час заряджання й ведення вогню, інакше вони ризикують промахнутися на десятки метрів.
Технічні характеристики снарядів занесені в таблиці, якими користуються оператори гаубиць, але офіційні особи стверджують, що виробники іноді не надають усіх необхідних даних, тому Альянс прагне змінити цю ситуацію.
Столтенберг назвав терміни вступу України в НАТО
Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що протягом найближчого десятиліття Україна має всі шанси стати повноцінним членом Альянсу.
Під час спілкування з журналістами у Єнса Столтенберга запитали, чи можливий такий розвиток подій, відповідно до якого Україна приєднається до блоку протягом найближчих десяти років.
Варто також зазначити, що напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.
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