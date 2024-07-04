За інформацією журналістів видання The Telegraph, реальними причинами відмови членів НАТО надавати запрошення Україні щодо членства на саміті у Вашингтоні є небажання стосовно такого кроку з боку багатьох членів Альянсу.
Головні тези:
- США та інші країни НАТО ставляться негативно до перспектив членства України через конфлікт з Росією.
- Відмова у членстві для України може призвести до поразок для НАТО в стримуванні Росії та захисту союзників.
- Для стримання деспотів у Європі та світі, потрібний альянс демократій з вираженим бажанням використовувати військову міць.
- Лідерам НАТО слід уважно розглянути, як відмова прийняти Україну вплине на авторитет та майбутнє Альянсу.
- Важливо зрозуміти, що відносини з Україною мають вирішальне значення для безпеки Європи та міжнародного порядку.
Як і чому у НАТО негативно ставляться до перспективи членства України
Автори публікації наводять приклад Швеції та Фінляндії, які доєднались до НАТО майже миттєво без будь-якого мосту, однак для України такий сценарій неможливий.
У матеріалі підкреслюється, що кремлівський диктатор Володимир Путін втягнув Альянс у пастку.
Чим загрожує НАТО відмова Україні у членстві
Зокрема, рішення щодо відмови Україні у членстві в НАТО негативно позначиться на Альянсі, так само негативним може бути рішення і щодо схвалення членства.
Першорядною метою НАТО є стримування, і, незважаючи на всю свою економічну та військову міць, набагато більшу, ніж у Москви, Альянс не зміг стримати Росію.
Акцентується, що, якщо Україна не доб'ється перемоги, бо Альянс не зміг поставити те, що необхідно для захисту, це стане ще однією поразкою для НАТО.
Зазначається, що лідерам НАТО було б непогано приділити час на своєму саміті, щоб обміркувати цю дилему і те, як їхня відмова прийняти Україну як члена вплине на авторитет Альянсу.
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