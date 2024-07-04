ЗМІ назвали реальні причини ставлення НАТО до питання членства України
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ЗМІ назвали реальні причини ставлення НАТО до питання членства України

Єнс Столтенберг
Джерело:  The Telegraph

За інформацією журналістів видання The Telegraph, реальними причинами відмови членів НАТО надавати запрошення Україні щодо членства на саміті у Вашингтоні є небажання стосовно такого кроку з боку багатьох членів Альянсу. 

Головні тези:

  • США та інші країни НАТО ставляться негативно до перспектив членства України через  конфлікт з Росією.
  • Відмова у членстві для України може призвести до поразок для НАТО в стримуванні Росії та захисту союзників.
  • Для стримання деспотів у Європі та світі, потрібний альянс демократій з вираженим бажанням використовувати військову міць.
  • Лідерам НАТО слід уважно розглянути, як відмова прийняти Україну вплине на авторитет та майбутнє Альянсу.
  • Важливо зрозуміти, що відносини з Україною мають вирішальне значення для безпеки Європи та міжнародного порядку.

Як і чому у НАТО негативно ставляться до перспективи членства України

Джо Байден категорично проти чогось більшого, ніж безглузде формулювання "добре освітленого мосту" до членства в НАТО. Найкраще, що він готовий зробити, - це підсолодити пігулку 10-річним двостороннім оборонним пактом, який мало що змінює і, що характерно, може бути розірваний із повідомленням за шість місяців, - підкреслюється у матеріалі видання.

Автори публікації наводять приклад Швеції та Фінляндії, які доєднались до НАТО майже миттєво без будь-якого мосту, однак для України такий сценарій неможливий.

В умовах бурхливих битв Путіна всі держави-члени знають, що вони фактично будуть у стані війни з Росією з моменту приєднання України, - зазначають журналісти видання.

У матеріалі підкреслюється, що кремлівський диктатор Володимир Путін втягнув Альянс у пастку.

Чим загрожує НАТО відмова Україні у членстві

Зокрема, рішення щодо відмови Україні у членстві в НАТО негативно позначиться на Альянсі, так само негативним може бути рішення і щодо схвалення членства.

Першорядною метою НАТО є стримування, і, незважаючи на всю свою економічну та військову міць, набагато більшу, ніж у Москви, Альянс не зміг стримати Росію.

Путін розумів, що застосування сили повністю залежить від моральної та політичної волі. Його сприйняття слабкості Заходу в цих галузях було посилено ганебним виведенням Байдена військ з Афганістану лише за кілька місяців до вторгнення, не кажучи вже про умиротворення іранської агресії з початку його президентства, - зазначають автори матеріалу.

Акцентується, що, якщо Україна не доб'ється перемоги, бо Альянс не зміг поставити те, що необхідно для захисту, це стане ще однією поразкою для НАТО.

І якщо НАТО не бажає приймати Україну як члена через страх бути втягнутими в прямий конфлікт із Росією, то наскільки ймовірно, що американські, французькі, німецькі або британські лідери захочуть послати своїх синів і доньок битися й помирати за суверенітет Польщі або країн Балтії, хоча вони і є членами НАТО? Путін не збирається стримувати свої імперіалістичні амбіції в Європі, так само як і Сі Цзіньпін в Азії або Алі Хаманеї на Близькому Сході. Щоб стримати і, якщо необхідно, протистояти цим деспотам, нам потрібен альянс демократій, які не тільки володіють військовою міццю, а й реальним та передбачуваним бажанням її використовувати, - питаються журналісти видання.

Зазначається, що лідерам НАТО було б непогано приділити час на своєму саміті, щоб обміркувати цю дилему і те, як їхня відмова прийняти Україну як члена вплине на авторитет Альянсу.

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