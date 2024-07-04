Україні запропонують кілька шляхів до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні
Категорія
Політика
Дата публікації

Україні запропонують кілька шляхів до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні

Прапори України та НАТО
Джерело:  Голос Америки

За словами заступника помічника очільника Держдепу США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту НАТО у Вашингтоні партнери запропонують Україні конкретні шляхи щодо членства в Альянсі. 

Головні тези:

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні будуть запропоновані конкретні шляхи щодо членства в Альянсі.
  • Члени НАТО підтвердять гарантії того, що Україна згодом набуде членство в Альянсі.
  • Україна розраховує отримати щось близьке до запрошення щодо членства у НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
  • Президент Зеленський домагатиметься схвального рішення щодо отримання додаткових систем ЗРК Patriot та підписання нових угод щодо гарантій безпеки на саміті НАТО.
  • Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, як підтвердження лідерства США та вагомого кроку у напрямку захисту від загроз.

Що відомо про підготовку НАТО пропозицій Україні щодо членства

Джонсон підкреслив, що у декларації за підсумками саміту члени НАТО підтвердять гарантії того, що Україна згодом набуде членство в Альянсі.

Однак представник Дерджепу США зазначив, що конкретні формулювання ще узгоджуються.

Окрім цього члени НАТО обговорюють питання необхідної допомоги Україні на тлі продовження російської агресії та захисту від неї у майбутньому.

На саміт у Вашингтоні запросять міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.

За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного.

Що кажуть в Україні

За словами президента Володимира Зеленського в інтерв’ю Bloomberg, Україна розраховує отримати щось близьке до запрошення щодо членства у НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні.

Зеленський підкреслив, що під час саміту НАТО домагатиметься схвального рішення щодо отримання додаткових систем ЗРК Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, але "знає, що не отримає його".

Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві США, - пояснює Зеленський.

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