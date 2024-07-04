За словами заступника помічника очільника Держдепу США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту НАТО у Вашингтоні партнери запропонують Україні конкретні шляхи щодо членства в Альянсі.
Головні тези:
- Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні будуть запропоновані конкретні шляхи щодо членства в Альянсі.
- Члени НАТО підтвердять гарантії того, що Україна згодом набуде членство в Альянсі.
- Україна розраховує отримати щось близьке до запрошення щодо членства у НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
- Президент Зеленський домагатиметься схвального рішення щодо отримання додаткових систем ЗРК Patriot та підписання нових угод щодо гарантій безпеки на саміті НАТО.
- Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, як підтвердження лідерства США та вагомого кроку у напрямку захисту від загроз.
Що відомо про підготовку НАТО пропозицій Україні щодо членства
Джонсон підкреслив, що у декларації за підсумками саміту члени НАТО підтвердять гарантії того, що Україна згодом набуде членство в Альянсі.
Однак представник Дерджепу США зазначив, що конкретні формулювання ще узгоджуються.
Окрім цього члени НАТО обговорюють питання необхідної допомоги Україні на тлі продовження російської агресії та захисту від неї у майбутньому.
На саміт у Вашингтоні запросять міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.
За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного.
Що кажуть в Україні
За словами президента Володимира Зеленського в інтерв’ю Bloomberg, Україна розраховує отримати щось близьке до запрошення щодо членства у НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
Зеленський підкреслив, що під час саміту НАТО домагатиметься схвального рішення щодо отримання додаткових систем ЗРК Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.
За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, але "знає, що не отримає його".
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