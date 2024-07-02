США можуть оголосити про посилення ППО України перед самітом НАТО — Блінкен
Категорія
Україна
Дата публікації

США можуть оголосити про посилення ППО України перед самітом НАТО — Блінкен

США можуть оголосити про посилення ППО України перед самітом НАТО — Блінкен
Джерело:  Голос Америки

Найближчим часом можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Вони очікуються до саміту НАТО 9-11 липня.

Головні тези:

  • США мають намір підвищити системи протиповітряної оборони для України перед самітом НАТО.
  • Надання додаткових систем Patriot може стати одним із кроків до самостійності України у геополітичних питаннях.
  • Україна веде переговори про отримання вісім батарей Patriot від Ізраїлю через посередництво США.

Блінкен анонсував новини про ППО для України

Як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, успіх для України — це можливість "стояти на власних ногах" у військових, економічних та демократичних питаннях.

При цьому в короткостроковій перспективі одна із складових українського успіху — сильна система протиповітряної оборони.

Держсекретар зазначив, що економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій. І щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону, вона захищатиме території, в які інвестували.

Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня, — розповів голова Держдепу.

Також він додав, що самостійна у демократичній, економічній та військовій сферах Україна стане "найсильнішою відповіддю" російському диктатору Володимиру Путіну.

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Що відомо про ППО для України

Нагадаємо, останнім часом українські чиновники закликають західних союзників передати додаткові системи ППО, які можуть збивати балістичні ракети. Мова про Patriot та SAMP/T.

Нещодавно в Міноборони Ізраїлю зазначили, що країна найближчим часом може ухвалити рішення про передачу Україні систем Patriot за посередництва США.

За інформацією західних ЗМІ, Ізраїль може надати вісім батарей Patriot, які посилять протиповітряну оборону України.

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