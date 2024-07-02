США могут объявить об усилении ПВО Украины перед саммитом НАТО — Блинкен

В ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются саммита НАТО 9-11 июля.

Блинкен анонсировал новости о ПВО для Украины

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, успех для Украины — это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах.

При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха — сильная система противовоздушной обороны.

Госсекретарь отметил, что экономика Украины имеет чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.

Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе , — рассказал глава Госдепа. Поделиться

Также он добавил, что самостоятельная в демократической, экономической и военной сферах Украина станет "самым сильным ответом" российскому диктатору Владимиру Путину.

Соединенные Штаты примут саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля этого года. Официальные мероприятия начнутся 10 июля.

Что известно о ПВО для Украины

Напомним, в последнее время украинские чиновники призывают западных союзников передать дополнительные системы ПВО, которые могут сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.

Недавно в Минобороны Израиля отметили, что страна в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем Patriot при посредничестве США.

По информации западных СМИ, Израиль может предоставить восемь батарей Patriot, которые усилят противовоздушную оборону Украины.