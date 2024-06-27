Украина не может прикрыть отремонтированные энергообъекты из-за нехватки ПВО — ДТЭК

Россияне воспользовались критическим дефицитом ракет для ПВО во время разрушительной кампании ударов по энергетической инфраструктуре в 2024 году.

Украине не хватает ПВО, чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты

Украина не может прикрывать уже отремонтировавшие объекты энергосистемы, но еще ремонтирует, поскольку не хватает ракет ПВО.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post. По его словам, недостаток критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности оградить критически важную инфраструктуру Украины от российских ударов.

Сахарук отметил, что на каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, у России есть от пяти до шести ракет для запуска по Украине. Если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам предстоит ответить не менее 12 ракет ПВО.

Резкая разница между необходимым и фактическим соотношением атакующих украинских средств ПВО и ракет РФ означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

В то же время Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские удары повлекли за собой серьезные ограничения в мощностях по производству электроэнергии в Украине. Оккупанты воспользовались уязвимостью украинской ПВО во время ударов по энергосистеме в этом году.

Ситуация в энергосистеме

Ранее Сергей Коваленко сообщал, что этой зимой дефицит электроэнергии в Украине может составить до 35%. Поэтому украинцам нужно готовиться к тому, что свет может быть всего шесть-семь часов в день.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, по меньшей мере две следующие зимы украинцы будут жить с отключениями электроэнергии. Сейчас состояние энергетической системы можно оценить в 3 из 12 баллов.