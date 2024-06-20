По информации НЭК "Укрэнерго", ночью на 20 мая преступная армия РФ дронами атаковала энергообъекты в 4 регионах.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила новую массированную атаку на энергообъекты в Украине при помощи дронов и ракет.
- На преступные действия российской армии в ответ пришлось применить истребители, зенитно-ракетные системы и другие средства защиты.
- Силы ПВО сбили 32 вражеские воздушные цели, включая различные типы ракет и ударных беспилотников.
- Атака противника была направлена на объекты критической инфраструктуры, особенно нацелена на Днепропетровскую область.
- Специалисты сейчас выясняют последствия атаки и анализируют проведенные действия противовоздушной обороны Украины.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по энергосистеме Украины
Подчеркивается, что на 6:10 утра было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
Специалисты выясняют последствия очередной вражеской атаки.
Что известно о результатах ночной работы Воздушных сил
По информации командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 20 мая преступная армия РФ атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования и дронами-камикадзе типа "Shahed".
Подразделениями ПВО было уничтожено 32 вражеских воздушных целей.
Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:
4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);
3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. РФ)
2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);
27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарская РФ).
Военные преступники из армии РФ атаковали объекты критической инфраструктуры.
В частности ключевым направлением стала Днепропетровская область.
Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:
4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
1 управляемую авиационную ракету Х-59;
27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
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