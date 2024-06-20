По информации НЭК "Укрэнерго", ночью на 20 мая преступная армия РФ дронами атаковала энергообъекты в 4 регионах.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по энергосистеме Украины

Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины, - отмечается в сообщении "Укрэнерго". Поделиться

Подчеркивается, что на 6:10 утра было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Специалисты выясняют последствия очередной вражеской атаки.

Что известно о результатах ночной работы Воздушных сил

По информации командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 20 мая преступная армия РФ атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования и дронами-камикадзе типа "Shahed".

Подразделениями ПВО было уничтожено 32 вражеских воздушных целей.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. РФ)

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарская РФ).

Военные преступники из армии РФ атаковали объекты критической инфраструктуры.

В частности ключевым направлением стала Днепропетровская область.

Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.