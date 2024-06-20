Армия РФ нанесла новый массированный удар по энергообъектам в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла новый массированный удар по энергообъектам в Украине

Атака армии РФ по Украине
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Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго", ночью на 20 мая преступная армия РФ дронами атаковала энергообъекты в 4 регионах.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила новую массированную атаку на энергообъекты в Украине при помощи дронов и ракет.
  • На преступные действия российской армии в ответ пришлось применить истребители, зенитно-ракетные системы и другие средства защиты.
  •  Силы ПВО сбили 32 вражеские воздушные цели, включая различные типы ракет и ударных беспилотников.
  • Атака противника была направлена на объекты критической инфраструктуры, особенно нацелена на Днепропетровскую область.
  • Специалисты сейчас выясняют последствия атаки и анализируют проведенные действия противовоздушной обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по энергосистеме Украины

Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины, - отмечается в сообщении "Укрэнерго".

Подчеркивается, что на 6:10 утра было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Специалисты выясняют последствия очередной вражеской атаки.

Что известно о результатах ночной работы Воздушных сил

По информации командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 20 мая преступная армия РФ атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования и дронами-камикадзе типа "Shahed".

Подразделениями ПВО было уничтожено 32 вражеских воздушных целей.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. РФ)

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

  • 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарская РФ).

Военные преступники из армии РФ атаковали объекты критической инфраструктуры.

В частности ключевым направлением стала Днепропетровская область.

Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

  • 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

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