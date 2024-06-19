Силы ПВО сбили 19 БПЛА во время атаки РФ на Украину

В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 21 ударным БпЛА Shahed-131/136 по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).
Главные тезисы
- Украинские Силы ПВО сбили 19 российских беспилотников во время ночной атаки 19 июня.
- Успешная оборона осуществлялась посредством истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и других боевых подразделений.
- Главы областных отделений военно-воздушных сил поделились деталями успешных отражений вражеских атак.
- Во Львовской области во время атаки пострадал один местный житель, раненный.
- Атака российских беспилотников подчеркнула важность действенности сил ПВО и оборонной мобилизации в условиях вооруженного конфликта.
Что известно об успехах ПВО
Украинские Силы ПВО сбили 19 дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БПЛА типа «Shahed» в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Россия пыталась атаковать Львовскую область
Первыми подробностями поделился глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию воздушного командования "Запад".
По его словам, бойцам противовоздушной обороны удалось уничтожить абсолютно все враждебные цели, пытавшиеся атаковать регион.
Максим Козицкий также добавил, что во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.
Кроме того, отмечается, что во время первой ночной атаки "шахедов" во Львовской области пострадал 47-летний мужчина. Это произошло в Малехове. Местный житель был ранен.
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