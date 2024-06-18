Силы ПВО уничтожили 10 ударных БПЛА во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 18 июня снова атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

Что известно о результатах работы украинского ПВО

Противник этой ночью запускал дроны-камикадзе "Shahed-131/136" по Украине из района Приморско-Ахтарского района РФ.

В результате боевой работы по расчетам мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все «шахеды» сбиты — сообщили Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук. Поделиться

В результате противовоздушного боя были сбиты все 10 ударных беспилотников окупантов на территории двух областей, а именно:

Запорожской

Днепропетровской.

В Полтаве ранены 16 горожан из-за обстрела РФ

17 июня российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Полтавы. В результате атаки известно о 16 пострадавших, в их числе дети.

В офисе генпрокурора сообщили об увеличении количества пострадавших до 16 человек.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по г. Полтава. Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59.

В результате удара ранения получили мирные жители — сейчас известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали.

Также там отметили, что в результате удара повреждены несколько многоэтажных домов, помещения детского сада, электролинии и гаражи.

Позже глава Полтавской ОВ сообщил, что вследствие вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тыс. бытовых и 2,4 тыс. юридических потребителей.