Силы ПВО уничтожили 24 ударных БПЛА и 5 ракет во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 24 ударных БПЛА и 5 ракет во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
пво
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Российские войска в ночь на 12 июня снова атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО не удалось сбить только ракету "Искандер-М".

Главные тезисы

  • Украинская ПВО уничтожила 24 ударных БПЛА и 5 ракет в результате атаки российских войск на Украину.
  • Противовоздушная оборона Украины отразила 29 воздушных целей, включая аэробалистическую ракету и крылатые ракеты.
  • К отражению нападения окупантов были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
  • Атака российских войск в ночь на 12 июня привела к оглашению масштабной воздушной тревоги в Украине.
  • В результате обстрела РФ один человек пострадал от пожара на промышленном объекте Киевской области.

Как отработала украинская ПВО

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА, — рассказал он.

Всего, по его данным, оккупанты применили 30 средств воздушного нападения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

  • 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков — Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

  • 24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 12 июня российские войска снова устроили массированную атаку по Украине, использовав дроны и ракеты. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Взрывы раздавались в Киеве и Одессе. На данный момент известно, что в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.

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