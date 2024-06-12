Силы ПВО уничтожили 24 ударных БПЛА и 5 ракет во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 12 июня снова атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО не удалось сбить только ракету "Искандер-М".
Главные тезисы
- Украинская ПВО уничтожила 24 ударных БПЛА и 5 ракет в результате атаки российских войск на Украину.
- Противовоздушная оборона Украины отразила 29 воздушных целей, включая аэробалистическую ракету и крылатые ракеты.
- К отражению нападения окупантов были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
- Атака российских войск в ночь на 12 июня привела к оглашению масштабной воздушной тревоги в Украине.
- В результате обстрела РФ один человек пострадал от пожара на промышленном объекте Киевской области.
Как отработала украинская ПВО
Всего, по его данным, оккупанты применили 30 средств воздушного нападения:
4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков — Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).
Как отработала ПВО
К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
Обстрел РФ по Украине
В ночь на 12 июня российские войска снова устроили массированную атаку по Украине, использовав дроны и ракеты. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.
Взрывы раздавались в Киеве и Одессе. На данный момент известно, что в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.
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