Силы ПВО уничтожили 24 ударных БПЛА и 5 ракет во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 12 июня снова атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО не удалось сбить только ракету "Искандер-М".

Как отработала украинская ПВО

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА, — рассказал он. Поделиться

Всего, по его данным, оккупанты применили 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков — Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 12 июня российские войска снова устроили массированную атаку по Украине, использовав дроны и ракеты. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Взрывы раздавались в Киеве и Одессе. На данный момент известно, что в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.