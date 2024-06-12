Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА та 5 ракет під час атаки РФ на Україну

Російські війська в ніч на 12 червня знову атакували Україну ракетами та дронами. ППО не вдалось збити лише ракету "Іскандер-М".
Головні тези:
- Українська ППО знищила 24 ударні БПЛА та 5 ракет внаслідок атаки російських військ на Україну.
- Протиповітряна оборона України відбила 29 повітряних цілей, включаючи аеробалістичну ракету та крилаті ракети.
- До відбиття нападу окупантів було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
- Атака російських військ в ніч на 12 червня призвела до оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні.
- У результаті обстрілу РФ одна людина постраждала від пожежі на промисловому об'єкті на Київщині.
Як відпрацювала українська ППО
Усього, за його даними окупанти застосували 30 засобів повітряного нападу:
4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);
24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).
Як відпрацювала ППО
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Обстріл РФ по Україні
У ніч на 12 червня російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні, використавши дрони та ракети. В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Вибухи лунали у Києві та в Одесі. На даний момент відомо, що на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.
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