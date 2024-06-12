Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА та 5 ракет під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА та 5 ракет під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
ппо

Російські війська в ніч на 12 червня знову атакували Україну ракетами та дронами. ППО не вдалось збити лише ракету "Іскандер-М".

Головні тези:

  • Українська ППО знищила 24 ударні БПЛА та 5 ракет внаслідок атаки російських військ на Україну.
  • Протиповітряна оборона України відбила 29 повітряних цілей, включаючи аеробалістичну ракету та крилаті ракети.
  • До відбиття нападу окупантів було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
  • Атака російських військ в ніч на 12 червня призвела до оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні.
  • У результаті обстрілу РФ одна людина постраждала від пожежі на промисловому об'єкті на Київщині.

Як відпрацювала українська ППО

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА, — розповів він.

Усього, за його даними окупанти застосували 30 засобів повітряного нападу:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

  • 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

  • 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Як відпрацювала ППО

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

  • 24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 12 червня російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні, використавши дрони та ракети. В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Вибухи лунали у Києві та в Одесі. На даний момент відомо, що на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.

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