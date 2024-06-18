Сили ППО знищили 10 ударних БПЛА під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 10 ударних БПЛА під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські війська в ніч на 18 червня знову атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Головні тези:

  • Українська ППО знищила 10 ударних БПЛА РФ під час атаки на Україну.
  • Завдяки спільній роботі Сил оборони України і Повітряних Сил усі «шахеди» були успішно збиті.
  • У результаті ракетного удару РФ по Полтаві постраждало 16 мирних жителів, з них 2 дітей.
  • Внаслідок атаки РФ пошкоджено кілька будівель, дитячий садок, електролінії та гаражі, знеструмлено 55 тис. споживачів.

Що відомо про результати роботи української ППО

Противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе «Shahed-131/136» по Україні з району Приморсько-Ахтарського району РФ.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито — повідомили Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою було збито усі 10 ударних безпілотників окупантів на території двох областей, а саме:

  • Запорізької

  • Дніпропетровської.

У Полтаві поранено 16 містян через обстріл РФ

17 червня російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтави. У результаті атаки відомо про 16 постраждалих, серед них діти.

В Офісі генпрокурора повідомили про збільшення кількості постраждалих до 16 людей.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по м. Полтава. Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59.

Внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі — наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували.

Також там зазначили що внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

Пізніше голова Полтавської ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару в Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тис побутових і 2,4 тис юридичних споживачів.

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