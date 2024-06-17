Танки Leopard и ПВО Skyranger. Rheinmetall планирует производить в Украине новое вооружение

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представлен в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.
Главные тезисы
- Rheinmetall планирует производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger для обеспечения полноценной системы ПВО сухопутных войск.
- Интеграция башни зенитного комплекса Skyranger с пушкой на танковом шасси Leopard 1 позволит устанавливать дополнительное оборудование для обнаружения и сопровождения целей.
- Запуск производства боевых машин пехоты Lynx в Украине является частью совместного предприятия между АО “Украинская оборонная промышленность” и Rheinmetall.
- Украина становится партнером по изготовлению современной бронетехники, что будет способствовать повышению обороноспособности страны.
- Планы Rheinmetall на производство вооружения в Украине свидетельствуют о развитии украинской оборонной промышленности и росте международного сотрудничества.
Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger
Как пишет Bild, Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковом шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer.
Представитель Rheinmetall Берн Бернхард отметил, что у концерна много танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger. И интеграция 4,5-тонного модуля на танковое шасси может также устанавливать дополнительное оборудование, которое будет использоваться для обнаружения и сопровождения целей.
Еще одно преимущество состоит в том, что такое решение поспособствует увеличению готовых к пуску ракет в пусковой установке.
Известно, что пока завод, построенный на западе Украины, занимается преимущественно ремонтом поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder.
Однако в ближайшем будущем там будут ремонтировать переданные ВСУ Leopard 2, а также танки других стран. Отмечается, что большинство БМП Marder, которые приходят на ремонт на этот завод, взорвались на мини.
Расположение открытого в Украине завода Rheinmetall засекречено.
Завод Rheinmetall в Украине: что известно
В первой половине июня 2024 стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что речь идет об одной из самых современных БМП.
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