Танки Leopard и ПВО Skyranger. Rheinmetall планирует производить в Украине новое вооружение
Категория
Украина
Дата публикации

Танки Leopard и ПВО Skyranger. Rheinmetall планирует производить в Украине новое вооружение

ПВО Skyranger
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Источник:  Bild

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представлен в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

Главные тезисы

  • Rheinmetall планирует производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger для обеспечения полноценной системы ПВО сухопутных войск.
  • Интеграция башни зенитного комплекса Skyranger с пушкой на танковом шасси Leopard 1 позволит устанавливать дополнительное оборудование для обнаружения и сопровождения целей.
  • Запуск производства боевых машин пехоты Lynx в Украине является частью совместного предприятия между АО “Украинская оборонная промышленность” и Rheinmetall.
  • Украина становится партнером по изготовлению современной бронетехники, что будет способствовать повышению обороноспособности страны.
  • Планы Rheinmetall на производство вооружения в Украине свидетельствуют о развитии украинской оборонной промышленности и росте международного сотрудничества.

Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger

Как пишет Bild, Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковом шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer.

Это позволит системе двигаться по пересеченной местности вместе с другой тяжелой гусеничной бронетехникой, что сделает ее полноценной системой ПВО сухопутных войск.

Представитель Rheinmetall Берн Бернхард отметил, что у концерна много танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger. И интеграция 4,5-тонного модуля на танковое шасси может также устанавливать дополнительное оборудование, которое будет использоваться для обнаружения и сопровождения целей.

Еще одно преимущество состоит в том, что такое решение поспособствует увеличению готовых к пуску ракет в пусковой установке.

Известно, что пока завод, построенный на западе Украины, занимается преимущественно ремонтом поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder.

Однако в ближайшем будущем там будут ремонтировать переданные ВСУ Leopard 2, а также танки других стран. Отмечается, что большинство БМП Marder, которые приходят на ремонт на этот завод, взорвались на мини.

Расположение открытого в Украине завода Rheinmetall засекречено.

Завод Rheinmetall в Украине: что известно

В первой половине июня 2024 стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить в Украину производство боевых машин пехоты Lynx.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что речь идет об одной из самых современных БМП.

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