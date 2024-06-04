Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.

Германия резко увеличит заказ артснарядов в Rheinmetall

Как отмечается, Германия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн. евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.

Немецкая армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сот тысяч снарядов, зажиганий и зарядов.

Новые снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия помогает поставлять оружие Украине, которое борется с вторгшимися в 2022 году российскими военными.

В то время как западные правительства усиливают свои армии и пополняют запасы после поставки оружия Киеву, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость выросла более чем в четыре раза с начала войны в Украине, видит резкое увеличение заказов. Поделиться

Размещая заказы, Министерство обороны Германии также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в центральногерманском городе Унтерлюсс.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, начал наращивать производство после вторжения России в Украину, где потребность в боеприпасах обострила дефицит и заставила европейских производителей бороться за удовлетворение спроса.

4 декабря 2023 г. стало известно, что Rheinmetall получил заказ на производство и поставку Украине артиллерийских снарядов на сумму около 142 миллионов евро. Боеприпасы будут поставлены в 2025 году.

17 февраля 2024 года Rheinmetall сообщила, что откроет в Украине завод по производству артиллерийских боеприпасов.