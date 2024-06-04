Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.
Главные тезисы
- Германия заказывает у Rheinmetall дополнительные 200 тыс артснарядов для помощи Украине в условиях войны с Россией.
- Объем заказов артиллерийских снарядов у Rheinmetall увеличивается в связи с потребностью в оружии во время войны с Россией.
- Соглашение между Германией и Rheinmetall включает заказ 200 тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 880 млн евро.
Германия резко увеличит заказ артснарядов в Rheinmetall
Как отмечается, Германия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн. евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.
Немецкая армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сот тысяч снарядов, зажиганий и зарядов.
Новые снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия помогает поставлять оружие Украине, которое борется с вторгшимися в 2022 году российскими военными.
Размещая заказы, Министерство обороны Германии также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в центральногерманском городе Унтерлюсс.
Что известно о Rheinmetall
Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, начал наращивать производство после вторжения России в Украину, где потребность в боеприпасах обострила дефицит и заставила европейских производителей бороться за удовлетворение спроса.
4 декабря 2023 г. стало известно, что Rheinmetall получил заказ на производство и поставку Украине артиллерийских снарядов на сумму около 142 миллионов евро. Боеприпасы будут поставлены в 2025 году.
17 февраля 2024 года Rheinmetall сообщила, что откроет в Украине завод по производству артиллерийских боеприпасов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-