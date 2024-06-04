Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тис артснарядів — Reuters
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Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тис артснарядів — Reuters

снаряд
Джерело:  Reuters

Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Головні тези:

  • Німецька армія підвищує обсяги закупівель артилерійських снарядів у Rheinmetall для надання допомоги Україні в умовах війни з Росією.
  • Угода між Німеччиною та Rheinmetall передбачає придбання 200 тисяч 155-мм артилерійських снарядів на суму близько 880 млн євро.
  • Ринкова вартість компанії Rheinmetall стрімко збільшилася з моменту вторгнення Росії в Україну, що призвело до зростання замовлень.

Німеччина різко збільшить замовлення артснарядів у Rheinmetall

Як зазначається, Німеччина планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією.

Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нові снаряди призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися у 2022 році.

У той час як західні уряди посилюють свої армії та поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.

Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall, один із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів, почав нарощувати виробництво після вторгнення Росії в Україну, де потреба в боєприпасах загострила дефіцит і змусила європейських виробників боротися за задоволення попиту.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

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