Литва підписала контракт з гігантом військової промисловості Rheinmetall щодо будівництва заводу з виготовлення зброї у країні.
Головні тези:
- У Литві розпочнеться будівництво заводу Rheinmetall для виробництва боєприпасів, що забезпечить безперебійний доступ до озброєння.
- Інвестиції у розмірі понад 180 млн євро дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць.
- Схвалені зміни до законодавства Литви спрощують реалізацію оборонних проєктів на території країни, сприяючи входу масштабних компаній, наприклад, Rheinmetall.
- Завод Rheinmetall буде виробляти десятки тисяч боєприпасів на рік, посилюючи обороноздатність Литви та стаючи одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії країни.
- Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2025 року, що відкриє шлях до виробництва боєприпасів з метою посилення безпеки Литви.
Завод Rheinmetall у Литві: що відомо
У Литві будуватиметься новий завод Rheinmetall з виготовлення боєприпасів.
Про це повідомляє Міністерство економіки Литви.
За її словами, інвестиції у розмірі понад 180 млн євро також дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць на новому заводі.
Очікується, що місце розташування інвестиційного проєкту буде оголошено найближчими тижнями. Крім того, завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.
Угода Литви з Rheinmetall
У квітні Сейм Литви схвалив зміни до законодавства, які прискорять процес реалізації оборонних проєктів на території країни. Цей крок робиться з метою полегшення входу на ринок для таких компаній, як німецький концерн Rheinmetall.
Будівництво заводу планується розпочати вже найближчим часом. Очікується, що він розпочне роботу наприкінці 2025 року і вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.
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