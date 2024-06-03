Литва подписала контракт с гигантом военной промышленности Rheinmetall о строительстве завода по изготовлению оружия в стране.
Главные тезисы
- Строительство завода Rheinmetall в Литве позволит обеспечить бесперебойный доступ к вооружению и укрепить оборонную способность страны.
- Инвестиции в размере более 180 млн евро способствуют созданию 150 новых рабочих мест на заводе по производству боеприпасов.
- Одобренные изменения в законодательстве Литвы ускоряют реализацию оборонных проектов и способствуют входу крупных компаний, таких как Rheinmetall.
- Соглашение с Rheinmetall о строительстве завода для производства боеприпасов позволит Литве стать одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории страны.
- Планируется завершить строительство завода в конце 2025 года, что приведет к увеличению производства десятков тысяч боеприпасов ежегодно.
Завод Rheinmetall в Литве: что известно
В Литве будет строиться новый завод Rheinmetall по производству боеприпасов.
Об этом сообщает Министерство экономики Литвы.
По ее словам, инвестиции в размере более 180 млн евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе.
Ожидается, что месторасположение инвестиционного проекта будет объявлено в ближайшие недели. Кроме того, завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
Соглашение Литвы с Rheinmetall
В апреле Сейм Литвы одобрил изменения в законодательство, которые ускорят процесс реализации оборонных проектов на территории страны. Этот шаг делается в целях облегчения входа на рынок для таких компаний, как немецкий концерн Rheinmetall.
Строительство завода планируется начать уже в ближайшее время. Ожидается, что он приступит к работе в конце 2025 года и будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
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