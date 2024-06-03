Литва подписала контракт с гигантом военной промышленности Rheinmetall о строительстве завода по изготовлению оружия в стране.

Завод Rheinmetall в Литве: что известно

В Литве будет строиться новый завод Rheinmetall по производству боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство экономики Литвы.

Создание завода Rheinmetall в Литве является очень важным шагом на пути удовлетворения неотложных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимым вооружениям и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для европейской обороны. Аушрине Армонайте Министерство экономики и инноваций Литвы

По ее словам, инвестиции в размере более 180 млн евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе.

Ожидается, что месторасположение инвестиционного проекта будет объявлено в ближайшие недели. Кроме того, завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

Соглашение Литвы с Rheinmetall

В апреле Сейм Литвы одобрил изменения в законодательство, которые ускорят процесс реализации оборонных проектов на территории страны. Этот шаг делается в целях облегчения входа на рынок для таких компаний, как немецкий концерн Rheinmetall.

Rheinmetall уже объявил о планах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории Литвы и существенно укрепит обороноспособность страны. Поделиться

Строительство завода планируется начать уже в ближайшее время. Ожидается, что он приступит к работе в конце 2025 года и будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.