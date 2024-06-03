Rheinmetall построит в Литве оружейный завод — подробности
Категория
Мир
Дата публикации

Rheinmetall построит в Литве оружейный завод — подробности

Министерство обороны Литвы
Завод
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Литва подписала контракт с гигантом военной промышленности Rheinmetall о строительстве завода по изготовлению оружия в стране.

Главные тезисы

  • Строительство завода Rheinmetall в Литве позволит обеспечить бесперебойный доступ к вооружению и укрепить оборонную способность страны.
  • Инвестиции в размере более 180 млн евро способствуют созданию 150 новых рабочих мест на заводе по производству боеприпасов.
  • Одобренные изменения в законодательстве Литвы ускоряют реализацию оборонных проектов и способствуют входу крупных компаний, таких как Rheinmetall.
  • Соглашение с Rheinmetall о строительстве завода для производства боеприпасов позволит Литве стать одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории страны.
  • Планируется завершить строительство завода в конце 2025 года, что приведет к увеличению производства десятков тысяч боеприпасов ежегодно.

Завод Rheinmetall в Литве: что известно

В Литве будет строиться новый завод Rheinmetall по производству боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство экономики Литвы.

Создание завода Rheinmetall в Литве является очень важным шагом на пути удовлетворения неотложных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимым вооружениям и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для европейской обороны.

Аушрине Армонайте

Аушрине Армонайте

Министерство экономики и инноваций Литвы

По ее словам, инвестиции в размере более 180 млн евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе.

Ожидается, что месторасположение инвестиционного проекта будет объявлено в ближайшие недели. Кроме того, завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

Соглашение Литвы с Rheinmetall

В апреле Сейм Литвы одобрил изменения в законодательство, которые ускорят процесс реализации оборонных проектов на территории страны. Этот шаг делается в целях облегчения входа на рынок для таких компаний, как немецкий концерн Rheinmetall.

Rheinmetall уже объявил о планах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории Литвы и существенно укрепит обороноспособность страны.

Строительство завода планируется начать уже в ближайшее время. Ожидается, что он приступит к работе в конце 2025 года и будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

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