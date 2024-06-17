Танки Leopard і ППО Skyranger. Rheinmetall планує виробляти в Україні нове озброєння

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.
Головні тези:
- Rheinmetall планує виробляти в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger для забезпечення повноцінної системи ППО сухопутних військ.
- Інтеграція вежі зенітного комплексу Skyranger з гарматою на танкове шасі Leopard 1 дозволить встановлювати додаткове обладнання для виявлення та супроводу цілей.
- Запуск виробництва бойових машин піхоти Lynx в Україні є частиною спільного підприємства між АТ “Українська оборонна промисловість” та Rheinmetall.
- Україна стає партнером у виготовленні сучасної бронетехніки, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
- Плани Rheinmetall на виробництво озброєння в Україні свідчать про розвиток української оборонної промисловості та зростання міжнародного співробітництва.
Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger
Як пише Bild, Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з вежею зенітного комплексу Skyranger з 35-мм гарматою на танкове шасі Leopard 1 замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.
Представник Rheinmetall Берн Бернхард зазначив, що у концерну багато танків Leopard 1, на шасі яких можна встановлювати вежі Skyranger. І інтеграція 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може дати змогу встановлювати додаткове обладнання, яке використовуватиметься для виявлення та супроводу цілей.
Ще одна перевага полягає в тому, що таке рішення посприяє збільшенню готових до пуску ракет у пусковій установці.
Відомо, що поки що завод, побудований на заході України, переважно займається ремонтом пошкоджених під час боїв танків Leopard 1 і БМП Marder.
Однак у найближчому майбутньому там ремонтуватимуть передані ЗСУ Leopard 2, а також танки інших країн. Зазначається, що більшість БМП Marder, які приходять на ремонт на цей завод, підірвалися на міні.
Розташування відкритого в Україні заводу Rheinmetall засекречено.
Завод Rheinmetall в Україні
У першій половині червня 2024 року стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що йдеться про одну з найсучасніших БМП.
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