Сили ППО збили 19 БПЛА під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 19 БПЛА під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
ппо

У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним БпЛА Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

Головні тези:

  • Українські Сили ППО збили 19 російських безпілотників під час нічної атаки 19 червня.
  • Успішна оборона здійснювалася за допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів та інших бойових підрозділів.
  • Глави обласних відділень військово-повітряних сил поділилися деталями успішних відбивань ворожих атак.
  • У Львівській області під час атаки постраждав один місцевий мешканець, який був поранений.
  • Атака російських безпілотників підкреслила важливість дієвості сил ППО та оборонної мобілізації в умовах збройного конфлікту.

Що відомо про успіхи ППО

Українські Сили ППО збили 19 дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Росія намагалася атакувати Львівську область

Першими подробицями поділився очільник Львівської ОВА Максим Козицький із посиланням на інформацію повітряного командування "Захід".

За його словами, бійцям протиповітряної оборони вдалося знищити абсолютно всі ворожі цілі, які намагалися атакувати регіон.

Максим Козицький також додав, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед". Усіх їх наші воїни ППО збили, — додав він.

Окрім того, наголошується, що під час першої нічної атаки «шахедів» у Львівській області постраждав 47-річний чоловік. Це сталося у Малехові. Місцевий мешканець був поранений.

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