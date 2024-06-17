Україна отримає від Німеччини танк-ППО: що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Німеччини танк-ППО: що про нього відомо

Танк Leopard 2A5
Джерело:  The Telegraph

Німецький виробник військової техніки Rheinmetall передасть Україні новий танк "Франкенштейн", створений для знищення дронів і ракет. 

Головні тези:

  • Німецький виробник Rheinmetall передасть Україні танк-ППО 'Франкенштейн' для знищення дронів і ракет.
  • Техніка обладнана ЗРК Skyranger та може перехоплювати повітряні цілі на коротких відстанях.
  • Україна вже отримала сотню танків Leopard 1, але потребує додаткової допомоги у підвищенні протиповітряної оборони.
  • Аналітики підкреслюють зменшення уваги світової спільноти до ситуації в Україні при продовженні російської агресії.
  • Журналісти наголошують на важливості висвітлення подій в Україні незважаючи на спад інформаційного інтересу.

Що відомо про танк-ППО "Франкенштейн", який має отримати Україна

Зазначається, що спеціалісти Rheinmetall встановили найсучаснішу ЗРК Skyranger на корпуси танків Leopard 1 і планують передати ці гібридні установки українським військовим.

Зазначається, що ці установки здатні на коротких відстанях перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.

Зазначається, що ці гібридні танки здатні перехоплювати ворожі безпілотники і сприяти пригніченню ворожого артилерійського вогню.

Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм, — зазначає керівник аземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард.

За інформацією видання, українські військові вже отримали близько сотні танків Leopard 1 базової комплектації.

Однак Україна закликає союзників до допомоги у посиленні протиповітряної оборони.

Ми орієнетуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо — ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну, — зазначив Бернхард.

Що на думку західних аналітиків є найбільшою проблемою України у війні проти РФ

На думку заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцгаймера, наразі найбільшою проблемою України на тлі продовження Росією злочинної війни є зменшення уваги світової спільноти.

Найбільша проблема для України — це спад уваги. Я бачу це за моїми американськими колегами. Вони розповідають мені, що у деяких телеканалів, які на початку війни мали там сотні людей, зараз часом взагалі немає там міжнародних репортерів, немає кореспондентів. Тож для мене як для репортера — це своєрідне моральне зобов'язання продовжувати їздити туди, дивитися і давати людям голос, — підкреслює німецький журналіст.

Він підкреслив, що журналісти схильні до того, щоб передвчасно визнавати якусь тему нібито нікому не цікавою.

Але ми бачимо в соцмережах, що все не так просто. Дуже багато людей, які цікавляться перебігом, долями людей, тим, що там відбувається... З другого боку, у багатьох справді є відчуття того, що більше неможливо слухати погані новини, боятися. І вони вимикають. Йде вже третій рік, — підкреслив Ронцгаймер.

На його переконання, кремлівський диктатор Володимир Путін ще на початку злочинного вторгнення визначив, що має набагато більше часу, а ніж західні партнери України.

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