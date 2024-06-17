Німецький виробник військової техніки Rheinmetall передасть Україні новий танк "Франкенштейн", створений для знищення дронів і ракет.
Головні тези:
- Німецький виробник Rheinmetall передасть Україні танк-ППО 'Франкенштейн' для знищення дронів і ракет.
- Техніка обладнана ЗРК Skyranger та може перехоплювати повітряні цілі на коротких відстанях.
- Україна вже отримала сотню танків Leopard 1, але потребує додаткової допомоги у підвищенні протиповітряної оборони.
- Аналітики підкреслюють зменшення уваги світової спільноти до ситуації в Україні при продовженні російської агресії.
- Журналісти наголошують на важливості висвітлення подій в Україні незважаючи на спад інформаційного інтересу.
Що відомо про танк-ППО "Франкенштейн", який має отримати Україна
Зазначається, що спеціалісти Rheinmetall встановили найсучаснішу ЗРК Skyranger на корпуси танків Leopard 1 і планують передати ці гібридні установки українським військовим.
Зазначається, що ці установки здатні на коротких відстанях перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.
Зазначається, що ці гібридні танки здатні перехоплювати ворожі безпілотники і сприяти пригніченню ворожого артилерійського вогню.
За інформацією видання, українські військові вже отримали близько сотні танків Leopard 1 базової комплектації.
Однак Україна закликає союзників до допомоги у посиленні протиповітряної оборони.
Що на думку західних аналітиків є найбільшою проблемою України у війні проти РФ
На думку заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцгаймера, наразі найбільшою проблемою України на тлі продовження Росією злочинної війни є зменшення уваги світової спільноти.
Він підкреслив, що журналісти схильні до того, щоб передвчасно визнавати якусь тему нібито нікому не цікавою.
На його переконання, кремлівський диктатор Володимир Путін ще на початку злочинного вторгнення визначив, що має набагато більше часу, а ніж західні партнери України.
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