Бійці СБУ знищили понад тисячу танків окупантів з початку війни РФ проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року бійці СБУ ліквідували 1006 російських танків.

Де найбільше танків РФ знищили бійці СБУ

Зазначається, що найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі, — зазначає СБУ. Поширити

Для вогневого ураження російської бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.

Вказано, що проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу — до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами, кажуть у спецслужбі.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено: