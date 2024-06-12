За інформацією Генштабу, вніч на 12 травня українські військові завдали ракетних ударів по ЗРК злочинної армії РФ С-300 та С-400 на території окупованого Криму.
Головні тези:
- Українські військові завдали ракетних ударів по ЗРК С-300 та С-400 у Криму, знищивши два радари комплексів.
- За останніми даними Генштабу, кількість боєзіткнень між українськими та російськими військами досягла 60, загалом по всій території України.
- Бойові дії тривають у різних районах, зокрема в Харківській, Донецькій та Луганській областях, де українські війська впевнено відбивають атаки ворожих сил.
- Українські військові відбили 5 з 6 атак у напрямку Краматорська й утримують зайняті рубежі, запобігаючи просуванню ворога.
- Російські окупанти провели вже 20 атак у напрямку Покровська, а українські захисники впевнено тримають оборонні позиції, не допускаючи прориву.
Що відомо про ураження ППО армії РФ в окупованому Криму
За інформацією Генштабу, ракетних ударів було завдано по ЗРК С-300 поблизу Бельбека, а також двох ЗРК С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.
У Генштабі зазначили, що було підтверджено ураження вказаних цілей.
Відповідно до результатів ураження, знищено два радари комплексів С-300 й С-400. Наразі уточнюється інформація щодо третього радара.
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі зазначили, що від початку доби кількість боєзіткнень українських військових з російськими окупантами зросла до 60.
Зокрема, на Харківщині тривають бої в районах Вовчанська та Тихого.
В районі Куп’янська ворог від початку доби провів 5 атак. Наразі тривають два боєзіткнення поблизу Петропавлівки та Піщаного.
У напрямку Сіверська на Донеччині українськими військовими вже відбито 6 з 12 ворожих атак.
На даний час тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.
У напрямку Краматорська українські військові відбили 5 з 6 атак. Відбиття ще однієї наразі триває.
У напрямку Покровська тривають 7 боїв. Ворог намагається просунутись поблизу Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового.
Від початку доби російські окупанти вже 20 разів атакували на цьому напрямку.
Тривають штурмові дії ворога в районі Урожайного. Українські воїни впевнено утримують зайняті рубежі.
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