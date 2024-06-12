По информации Генштаба, в ночь на 12 мая украинские военные нанесли ракетные удары по ЗРК преступной армии РФ С-300 и С-400 на территории оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли ракетные удары по радарам ЗРК С-300 и С-400 в Крыму, уничтожив два радара комплексов.
- Боевые действия продолжаются на разных направлениях, включая Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, где украинские войска успешно отражают атаки вражеских сил.
- Генштаб подтверждает поражение ПВО армии РФ в Крыму, где были нанесены ракетные удары по ЗРК С-300 и С-400, с уничтожением двух радаров.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с ростом количества боевых столкновений и атак на различных участках, таких как Краматорск, Покровск и другие.
- Украинские военные успешно удерживают занятые позиции и отражают наступления вражеских сил, демонстрируя боевую готовность и эффективность работы.
Что известно о поражении ПВО армии РФ в оккупированном Крыму
По информации Генштаба, ракетные удары были нанесены по ЗРК С-300 вблизи Бельбека, а также двум ЗРК С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.
В Генштабе отметили, что подтверждено поражение указанных целей.
Согласно результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Сейчас уточняется информация о третьем радаре.
Что известно о ситуации на фронте
В Генштабе отметили, что с начала суток количество боеприкосновений украинских военных с российскими оккупантами возросло до 60.
В частности, в Харьковской области продолжаются бои в районах Волчанска и Тихого.
В районе Купянска враг с начала суток провел 5 атак. В настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Петропавловки и Песчаного.
В направлении Северска в Донецкой области украинскими военными уже отбито 6 из 12 вражеских атак.
В настоящее время продолжаются наступательные действия врага в районах Спорного и Раздолевки.
В направлении Краматорска украинские военные отразили 5 из 6 атак. Отражение еще одной сейчас продолжается.
В направлении Покровска продолжаются 7 боев. Враг пытается продвинуться вблизи Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калиновой.
С начала суток российские оккупанты уже 20 раз атаковали на этом направлении.
Продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.
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