Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 бойцы СБУ ликвидировали 1006 российских танков.
Главные тезисы
- Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено в Донецкой и Харьковской областях в ходе жестоких боев.
- СБУ проводила оперативно-боевые операции с использованием бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.
- Генштаб сообщил о большом количестве уничтоженной техники РФ за сутки, включая танки, боевые машины, артиллерию, самолеты и другое.
Где больше всего танков РФ уничтожили бойцы СБУ
Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.
Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.
Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.
Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами, говорят в спецслужбе.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7958 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 15287 (+18) ед;
артиллерийских систем — 13927 (+14) ед;
РСЗО — 1104 ед.;
средства ПВО — 853 ед.;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11167 (+8) ед;
крылатых ракет — 2296 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18991 (+24) ед;
специальной техники — 2337 (+12) ед.
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