Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны РФ против Украины

СБУ
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С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 бойцы СБУ ликвидировали 1006 российских танков.

Главные тезисы

 

  • Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено в Донецкой и Харьковской областях в ходе жестоких боев.
  • СБУ проводила оперативно-боевые операции с использованием бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.
  • Генштаб сообщил о большом количестве уничтоженной техники РФ за сутки, включая танки, боевые машины, артиллерию, самолеты и другое.

Где больше всего танков РФ уничтожили бойцы СБУ

Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп кафиров. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье, — отмечает СБУ.

Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.

Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами, говорят в спецслужбе.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7958 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 15287 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 13927 (+14) ед;

  • РСЗО — 1104 ед.;

  • средства ПВО — 853 ед.;

  • самолетов — 359 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11167 (+8) ед;

  • крылатых ракет — 2296 (+3) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18991 (+24) ед;

  • специальной техники — 2337 (+12) ед.

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