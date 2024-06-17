Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 бойцы СБУ ликвидировали 1006 российских танков.

Где больше всего танков РФ уничтожили бойцы СБУ

Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп кафиров. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье, — отмечает СБУ. Поделиться

Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.

Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами, говорят в спецслужбе.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено: