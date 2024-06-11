ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе

В понедельник, 10 июня, украинские защитники сбили российский военный штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские защитники сбили российский Су-25 штурмовик в районе Покровского направления Донецкой области.
- ВСУ нанесли значительные потери России: только в течение суток оккупанты потеряли 1100 человек, а общее количество убитых и раненых достигло более 520 850 военных.
- В результате боевых действий на Донбассе враг потерял 259 окупантов, а также были уничтожены танк, боевые бронированные машины и самолет Су-25.
- ВСУ продолжают активно отражать атаки и ликвидировать технику противника, что приводит к значительным потерям в рядах российских войск.
Что известно о ликвидации российского Су-25
Отмечается, что Силы обороны приземлили вражеский самолет на Покровском направлении.
Что известно о потерях армии РФ
Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 7902 (+23) ед;
боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;
артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;
РСЗО — 1099 (+1) ед;
средства ПВО — 845 (+5) ед;
самолетов — 359 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;
крылатых ракет — 2278 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;
специальной техники — 2288 (+21) ед.
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