ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе

Что известно о ликвидации российского Су-25

Отмечается, что Силы обороны приземлили вражеский самолет на Покровском направлении.

На Покровском направлении, вчера враг потерял 259 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили: