У ВСУ обнародовали недельные потери армии РФ в войне против Украины

За неделю, со 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине более 8 тысяч военных. Кроме того, ВСУ "отминусовали" корабль Черноморского флота РФ.
Главные тезисы
- Россия потеряла более 8 тыс военных за неделю в ходе войны против Украины.
- Украинские Вооруженные Силы озвучили общие потери РФ: ликвидировано 8700 человек и значительные потери техники.
- Институт изучения войны указывает на недостаточные резервы РФ для поддержки направлений и успешное поражение новейшего самолета Су-57.
- Фейковые видео о потерях на Харьковском направлении свидетельствуют о попытках РФ манипулировать информацией.
- Общие потери РФ с начала войны против Украины составили 518 560 военных, что создает вызовы для поддержки наступательных усилий по нескольким направлениям.
Российская армия потеряла в Украине более 8 тыс солдат в неделю
О потерях противника сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:
личного состава 8700 человек - ликвидировано,
танков - 104 ед.,
боевых бронированных машин - 151 ед.,
артиллерийских систем - 360 ед.,
РСЗО - 8 ед.,
средств ПВО - 15 ед,
кораблей - 1 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,
крылатых ракет - 9,
автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,
специальной техники - 58.
Потери РФ на войне в Украине
Потери России в войне против Украины за 8 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 518 560 военных.
Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.
Интересно, что РФ скрывает потери на Харьковском направлении посредством фейковых озвучок видео военных.
Также 8 июня ГУР удалось поразить новый российский самолет Су-57.
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