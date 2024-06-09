У ВСУ обнародовали недельные потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ обнародовали недельные потери армии РФ в войне против Украины

Потери РФ
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За неделю, со 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине более 8 тысяч военных. Кроме того, ВСУ "отминусовали" корабль Черноморского флота РФ.

Главные тезисы

  • Россия потеряла более 8 тыс военных за неделю в ходе войны против Украины.
  • Украинские Вооруженные Силы озвучили общие потери РФ: ликвидировано 8700 человек и значительные потери техники.
  • Институт изучения войны указывает на недостаточные резервы РФ для поддержки направлений и успешное поражение новейшего самолета Су-57.
  • Фейковые видео о потерях на Харьковском направлении свидетельствуют о попытках РФ манипулировать информацией.
  • Общие потери РФ с начала войны против Украины составили 518 560 военных, что создает вызовы для поддержки наступательных усилий по нескольким направлениям.

Российская армия потеряла в Украине более 8 тыс солдат в неделю

О потерях противника сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:

  • личного состава 8700 человек - ликвидировано,

  • танков - 104 ед.,

  • боевых бронированных машин - 151 ед.,

  • артиллерийских систем - 360 ед.,

  • РСЗО - 8 ед.,

  • средств ПВО - 15 ед,

  • кораблей - 1 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,

  • крылатых ракет - 9,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,

  • специальной техники - 58.

Потери РФ на войне в Украине

Потери России в войне против Украины за 8 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 518 560 военных.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.

Интересно, что РФ скрывает потери на Харьковском направлении посредством фейковых озвучок видео военных.

В Институте изучения войны уже заключили, что резервов РФ в 60 тысяч военных, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям.

Также 8 июня ГУР удалось поразить новый российский самолет Су-57.

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