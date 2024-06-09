Российские войска не смогут проводить масштабные наступательные операции летом сразу на нескольких направлениях, даже если будут отправлять на поле боя много новобранцев.

Масштабное продвижение россиян вглубь Украины маловероятно

Как отмечает американский Институт изучения войны, новые резервы армии РФ не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелона.

А это в свою очередь делает невозможным вероятность существенных продвижений врага на поле боя.

Несмотря на то, что оккупанты воспользовались своей инициативой на всей территории фронта и даже определили темп боевых действий в Украине в последние месяцы, они все равно снова столкнулись с безумными потерями.

Речь идет о том, что враг теряет примерно столько солдат, сколько ежемесячно бросает на поле боя.

Этот баланс между российскими потерями и свежими силами требует, чтобы российские войска существенно не интенсифицировали наступательные операции в течение длительного периода. Этот баланс становится еще более узким, если учесть потери и формирование новых сил только для российского личного состава, — объясняют аналитики. Поделиться

России все равно не хватает солдат для проведения успешных наступлений

Американский Институт изучения войны обращает внимание на "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта.

Речь идет о том, что оккупанты чередуют интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для пополнения потерь.

Наличие нового личного состава, вероятно, является одним из нескольких определяющих факторов, влияющих на решение российских войск чередовать интенсивные наступательные операции с менее интенсивными, — считают эксперты. Поделиться

После длительных наблюдений команда ISW пришла к выводу, что планируемые российские резервы оперативного и стратегического уровня не смогут функционировать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.