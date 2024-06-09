Российские войска не смогут проводить масштабные наступательные операции летом сразу на нескольких направлениях, даже если будут отправлять на поле боя много новобранцев.
Главные тезисы
- Новые резервы армии РФ не будут действовать как силы проникновения первого или второго эшелона.
- Российские наступательные операции вдоль фронта характеризуются "пульсацией", когда интенсивные атаки чередуются с менее интенсивными для пополнения потерь.
- Планируемые российские резервы оперативного уровня не способны проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.
- Российские войска несут значительные потери, теряя столько же солдат, сколько отправляют на поле боя.
Масштабное продвижение россиян вглубь Украины маловероятно
Как отмечает американский Институт изучения войны, новые резервы армии РФ не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелона.
А это в свою очередь делает невозможным вероятность существенных продвижений врага на поле боя.
Несмотря на то, что оккупанты воспользовались своей инициативой на всей территории фронта и даже определили темп боевых действий в Украине в последние месяцы, они все равно снова столкнулись с безумными потерями.
Речь идет о том, что враг теряет примерно столько солдат, сколько ежемесячно бросает на поле боя.
России все равно не хватает солдат для проведения успешных наступлений
Американский Институт изучения войны обращает внимание на "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта.
Речь идет о том, что оккупанты чередуют интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для пополнения потерь.
После длительных наблюдений команда ISW пришла к выводу, что планируемые российские резервы оперативного и стратегического уровня не смогут функционировать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.
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