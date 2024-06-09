Російські війська не зможуть проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках, навіть якщо будуть відправляти на поле бою багато новобранців.
Головні тези:
- Нові резерви армії РФ не будуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.
- Російські наступальні операції уздовж фронту характеризуються “пульсацією”, коли інтенсивні атаки чергуються з менш інтенсивними для поповнення втрат.
- Заплановані російські резерви оперативного рівня не здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.
- Російські війська зазнають значних втрат, втрачаючи стільки ж солдат, скільки відправляють на поле бою.
Масштабне просування росіян вглиб України наразі малоймовірне
Як зазначає американський Інститут вивчення війни, нові резерви армії РФ не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.
А це своєю чергою унеможливлює ймовірність суттєвих просувань ворога на полі бою.
Попри те, що окупанти скористалися своєю ініціативою на всій території фронту та навіть визначили темп бойових дій в Україні протягом останніх місяців, вони все одно знову зіткнулися з шаленими втратами.
Йдеться про те, що ворог втрачає приблизно стільки ж солдатів, скільки щомісяця кидає на поле бою.
Росії все одно бракує солдатів для проведення успішних наступів
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту.
Насамперед йдеться про те, що окупанти чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.
Після довготривалих спостережень команда ISW дійшла висновку, що заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня не зможуть функціонувати як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-