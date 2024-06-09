Російські війська не зможуть проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках, навіть якщо будуть відправляти на поле бою багато новобранців.

Масштабне просування росіян вглиб України наразі малоймовірне

Як зазначає американський Інститут вивчення війни, нові резерви армії РФ не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

А це своєю чергою унеможливлює ймовірність суттєвих просувань ворога на полі бою.

Попри те, що окупанти скористалися своєю ініціативою на всій території фронту та навіть визначили темп бойових дій в Україні протягом останніх місяців, вони все одно знову зіткнулися з шаленими втратами.

Йдеться про те, що ворог втрачає приблизно стільки ж солдатів, скільки щомісяця кидає на поле бою.

Цей баланс між російськими втратами і новоствореними силами вимагає, однак, щоб російські війська суттєво не інтенсифікували наступальні операції протягом тривалого періоду. Цей баланс стає ще більш вузьким, якщо врахувати втрати і формування нових сил лише для російського особового складу, — пояснюють аналітики. Поширити

Росії все одно бракує солдатів для проведення успішних наступів

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту.

Насамперед йдеться про те, що окупанти чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.

Наявність нового особового складу, ймовірно, є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції з менш інтенсивними, — вважають експерти. Поширити

Після довготривалих спостережень команда ISW дійшла висновку, що заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня не зможуть функціонувати як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.